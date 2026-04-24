Europa och Asien riskerar stagflation på grund av stigande energipriser och geopolitiska spänningar. Fattiga länder och låginkomsttagare drabbas hårdast. Krisen understryker behovet av att minska oljeberoendet och investera i förnybar energi.

Vi står inför en potentiellt allvarlig ekonomisk situation präglad av både stigande inflation och ekonomisk stagnation – en kombination som kallas stagflation. Denna utveckling utgör ett betydande bakslag efter en rad tidigare kriser, inklusive eurokrisen, pandemin och den nyligen avslutade inflationskrisen.

Det är en djupgående politisk utmaning som kräver noggrann analys och strategiska åtgärder. Även om Europas beroende av olja inte är lika stort som under 1970-talet, kommer vi oundvikligen att känna av konsekvenserna av de stigande energipriserna och den potentiella bristen på olja. Särskilt hårt drabbas dock de asiatiska länderna, som under de senaste decennierna har upplevt en imponerande ekonomisk tillväxt. Deras starka beroende av oljeimport från Mellanöstern gör dem särskilt sårbara för störningar i leveranskedjan.

I flera asiatiska länder är situationen redan kritisk, med rapporter om bensinbrist och införandet av ransoneringssystem. Generellt sett är det de fattigare länderna som bär den tyngsta bördan av den ekonomiska krisen, och inom dessa länder är det de minst välbeställda medborgarna som drabbas hårdast av ökade priser och levnadsomkostnader. Oljeproducerande länder gynnas av de högre priserna och kan räkna med ökade vinster, medan företag ofta väljer att kompensera för ökade kostnader genom att höja sina priser.

I slutändan är det vanliga löntagare som tvingas betala priset för denna utveckling, både i Europa, USA och resten av världen. Plånboksfrågor har alltid haft en särskild politisk betydelse och får aldrig underskattas eller förminskas. Historien har visat att ökade priser och ekonomisk osäkerhet kan leda till social oro och politisk instabilitet.

Ett tydligt exempel på detta är de omfattande demonstrationerna i Iran under förra året, som utlöstes av stigande levnadsomkostnader och som slogs ned med extrem brutalitet av regimen, vilket enligt vissa uppgifter resulterade i tiotusentals dödsoffer. Även i Europa har ökade levnadsomkostnader haft betydande politiska konsekvenser under de senaste åren, och situationen riskerar att förvärras ytterligare om inte Hormuzsundet öppnas för fri passage inom kort.

Krisen fungerar som en stark påminnelse om behovet av att minska vårt beroende av fossila bränslen och att investera i förnybara energikällor. Denna omställning är inte bara nödvändig för att bekämpa klimatförändringarna, utan också för att öka vår energisäkerhet och minska vår sårbarhet för geopolitiska spänningar. I Sverige finns det en risk att den kommande valrörelsen kommer att domineras av energipriserna, precis som det var fallet i föregående val.

Detta understryker vikten av att politiker tar energifrågan på allvar och presenterar konkreta lösningar för att mildra effekterna av den ekonomiska krisen. Även i USA känner hushållen av konsekvenserna av Donald Trumps misslyckade politik, inklusive de ekonomiska effekterna av hans krig. De tvingas betala ett högre pris för i princip alla varor och tjänster, vilket kan påverka utgången av höstens mellanårsval. En framgång för Demokraterna i Kongressen kan potentiellt sätta stopp för Donald Trumps mest kontroversiella och skadliga politiska initiativ.

Det enda ljuset i mörkret är alltså möjligheten att Trumperan snart kan vara över. Det är nu viktigt att fokusera på att bygga en mer demokratisk, rättvis och tryggare värld. Detta kräver internationellt samarbete, investeringar i hållbar utveckling och en starkare betoning på mänskliga rättigheter och demokrati. Vi måste lära oss av de misstag som har gjorts tidigare och arbeta tillsammans för att skapa en framtid där alla människor har möjlighet att leva ett värdigt och meningsfullt liv.

Den nuvarande krisen är en utmaning, men också en möjlighet att förändra kursen och bygga en bättre värld för kommande generationer. Att ignorera de ekonomiska realiteterna och de politiska konsekvenserna vore ett allvarligt misstag som vi inte har råd med





