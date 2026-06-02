Stamcellsbehandling ger nytt hopp för ungdomar med typ 1-diabetes

Kliniska studier visar lovande resultat för en stamcellsbaserad cellterapi som kan bromsa typ 1-diabetes och förbättra livskvaliteten för patienter.

Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom där immunsystemet angriper de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln. Efter diagnosen finns ofta en viss kvarvarande insulinproduktion, men den avtar gradvis.

För den som inte lever med sjukdomen är det svårt att förstå hur mycket den påverkar vardagen. Blodsockret kan svänga snabbt på grund av mat, fysisk aktivitet, stress eller helt utan uppenbar orsak. För många familjer innebär detta att nattsömnen ofta bryts av larm som varnar för för höga eller för låga blodsockervärden. Dagarna kräver ständig planering: inför lektioner, träningar, utflykter och måltider måste ständigt beslut fattas.

En förälder uttrycker: Det är så många små beslut hela tiden. Det är svårt att förklara för någon som inte är van vid diabetes. Flera kliniska studier undersöker nu NextCells cellterapi baserad på stamceller från navelsträngsvävnad. Målet är att påverka immunsystemet så att de återstående insulinproducerande cellerna bevaras längre.

Behandlingen ges som en infusion där deltagarna får antingen stamceller eller placebo. Tanken är inte att ersätta insulin, utan att bromsa den autoimmuna processen som bryter ner kroppens egen produktion. I flera fall beskriver deltagare och deras familjer en markant skillnad i vardagen, inte bara i mätvärden utan i hur livet fungerar. Ett barn i studierna ligger till exempel omkring 85 procent av tiden inom målområdet för blodsocker och har ett stabilt medelblodsocker, vilket har överraskat behandlande läkare.

En förälder berättar: Det är mycket oftare som det inte larmar än tvärtom. Även i andra fall ligger insulinbehovet kvar på samma nivå som vid insjuknandet, vilket tyder på att den egna insulinproduktionen fortfarande bidrar. I en tidigare studie på vuxna patienter var effekten tydlig: efter ett år hade insulinproduktionen minskat betydligt mindre hos de som fått stamceller jämfört med placebo. Även om behandlingen fortfarande utvärderas kliniskt finns en försiktig optimism.

För familjerna handlar det inte bara om den egna situationen, utan också om att bidra till framtida behandlingar. En förälder säger: Om några år kanske det här är behandling för nyinsjuknade. Då har vi varit med och bidragit. Sammantaget pekar erfarenheterna från studierna mot att bevarad insulinproduktion kan göra vardagen mer förutsägbar med färre svängningar, mindre oro och ökad livskvalitet.

Studien ger nytt hopp för ungdomar med typ 1-diabetes och kan på sikt förändra behandlingen av sjukdomen. Forskarna betonar att mer forskning behövs, men resultaten hittills är lovande. För de drabbade familjerna innebär deltagandet i studien en möjlighet att inte bara förbättra sitt eget liv utan också bidra till vetenskapen. Förhoppningen är att cellterapin en dag kan bli en standardbehandling som bromsar sjukdomsförloppet och minskar den dagliga bördan av diabetes





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Typ 1-Diabetes Stamceller Cellterapi Klinisk Studie Insulinproduktion

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