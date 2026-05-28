Stamcellsbehandling kan bromsa typ 1-diabetes - nya studier visar lovande resultat

En klinisk studie på barn och vuxna med typ 1-diabetes visar att stamceller från navelsträngsvävnad kan bevara kroppens egen insulinproduktion. Deltagare upplever färre blodsockersvängningar och en mer förutsägbar vardag.

Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom där kroppens immunförsvar angriper och förstör de insulinproducerande betacellerna i bukspottskörteln. Efter diagnos har många patienter en viss kvarvarande insulinproduktion, men den minskar successivt över tid.

Det som är svårt att förstå för den som inte lever med sjukdomen är hur mycket den påverkar vardagen. Blodsockret kan förändras snabbt av faktorer som mat, fysisk aktivitet, stress eller utan någon tydlig anledning. För barnfamiljer innebär det att nattsömnen ofta avbryts av larm från blodsockermätare som varnar för för höga eller låga värden. Dagarna kräver ständig uppmärksamhet och planering inför lektioner, träningar, utflykter och måltider.

En förälder beskriver hur många små beslut som måste fattas hela tiden och att det är svårt att förklara för någon som inte är van vid diabetes. Flera kliniska studier undersöker nu NextCells cellterapi som bygger på stamceller från navelsträngsvävnad. Målet är att påverka immunförsvaret så att de kvarvarande insulinproducerande cellerna bevaras längre. Behandlingen ges som en infusion där deltagarna slumpmässigt får antingen stamceller eller placebo.

Tanken är inte att ersätta insulin helt, utan att bromsa den autoimmune processen som bryter ner kroppens egen produktion. Tidigare resultat visar att patienter som fått stamcellsbehandlingen i genomsnitt behåller mer av sin egen insulinproduktion jämfört med kontrollgrupper. I en studie på vuxna minskade insulinproduktionen betydligt mindre efter ett år hos dem som fick stamceller. I flera fall beskriver deltagare och deras familjer en tydlig skillnad i vardagen, inte bara i mätvärden utan i hur livet fungerar.

Ett barn i studierna ligger till exempel omkring 85 procent inom målområdet för blodsocker och har ett stabilt medelvärde, vilket har överraskat behandlande läkare. En förälder uttrycker att det är mycket oftare som blodsockret inte larmar än tvärtom. Även i andra fall har insulinbehovet hållit sig på ungefär samma nivå som vid insjuknandet, vilket tyder på att kroppens egen produktion fortfarande bidrar.

En studiedeltagare som fick behandlingen för flera år sedan säger att han fortfarande tar små mängder insulin till måltiderna och att situationen ser likadan ut år efter år. Även om behandlingen fortfarande utvärderas i kliniska prövningar, finns en försiktig optimism. För familjer som deltar handlar det inte bara om den egna situationen, utan också om att bidra till framtida behandlingar.

En förälder påpekar att om några år kanske detta blir standardbehandling för nyinsjuknade och att de har varit med och bidragit till den utvecklingen. Sammantaget pekar erfarenheterna från studierna mot att bevarad insulinproduktion kan göra vardagen mer förutsägbar med färre svängningar, mindre oro och ökad livskvalitet för både patienter och deras familjer. Forskningen fortsätter att rekrytera deltagare och förhoppningsvis kan cellterapin inom en snar framtid erbjudas som ett tidigt ingrepp för att bromsa sjukdomsförloppet





