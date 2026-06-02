Stäng Irans ambassad: Sverige måste bryta med en terrorregim

En grupp undertecknare kräver att Sverige omedelbart stänger Irans ambassad och utvisar ambassadören efter avslöjanden om regimen som системatiskt trakassierar och mördar exiliranier på svensk mark och misshandlar utländska medborgare. De menar att diplomatiska förbindelser har misslyckats och att Sverige istället bör stödja Irans frihetsrörelse.

Denna debattartikel tar upp de allvarliga säkerhets- och människorättsproblem som uppstår av den iranska regimens aktiviteter på svensk mark och kräver att Sverige stänger Irans ambassad.

Undertecknarna påpekar att regim representatives i Sverige systematiskt kränker mänskliga rättigheter, genom förföljelser och hot mot exiliranier och använder kriminella nätverk för att begå våldsbrott. De refererar till Säkerhetspolisen som har varnat för att moskéer används för underrättelseverksamhet och att det finns dokumenterade fall där iranska agenter använder gäng för att trakassera eller mörda regimkritiker på svenskt territorium.

Artikeln lyfter också fram att ambassaden har försökt mobilisera iranier i Sverige att kämpa för regimen i Mellanöstern och att utländska medborgare används som gislor i utpressning. Trots att en svensk medborgare avrättades i Iran trots svenska diplomatiska försök att förhandla, har Sveriges svar varit försiktigt och förhånat. Undertecknarna menar att fortsatt diplomatisk relation är meningslös och att Sverige måste visa tydligt stöd till det iranska folket och dess frihetsrörelse.

De kräver att ambassadör Hojatollah Faghani utvisas och att Sverige upprättar officiella kontakter med iranska oppositionen. Slutsatsen är att Sveriges nuvarande passivitet är oacceptabel och att det är dags att jointly agera för att skydda svensk säkerhet och stödja demokrati i Iran





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