Star City: En ny rymdhistoria från Sovjetunionens perspektiv

En ny dramaserie som utspelar sig i en alternativhistorisk värld där Sovjetunionen var först med att landa på månen. Serien följer livet inom det sovjetiska rymdprogrammet och ger en unik inblick i en spännande era.

Den nya dramaserien " Star City ", som nu har premiär, tar oss med på en fascinerande resa till en alternativhistorisk verklighet där den intensiva rymdkapplöpning en mellan USA och Sovjetunionen aldrig avtog.

I denna värld har Sovjetunionen lyckats med det som USA strävade efter – att vara först med att landa en människa på månen. Serien skiljer sig markant från den ursprungliga, som huvudsakligen fokuserade på Nasas och USA:s perspektiv. Istället för att skildra händelserna genom amerikanska ögon, riktar "Star City" kameran mot öst och ger oss en inblick i livet inom det sovjetiska rymdprogrammet.

Vi får följa kosmonauternas modiga och riskfyllda uppdrag, ingenjörernas innovativa arbete och de underrättelseofficerares hemliga operationer som alla bidrar till att driva framåt det sovjetiska rymdprogrammet. Serien utforskar de personliga uppoffringar, den politiska pressen och de tekniska utmaningar som präglade denna era. Det är en berättelse om ambition, rivalitet och den mänskliga strävan efter att nå stjärnorna, men ur ett helt nytt perspektiv.

Rhys Ifans leder en stark ensemble av skådespelare, inklusive Anna Maxwell Martin, Alice Englert och även en svensk skådespelare som medverkar i två avsnitt. Serien är inte bara en spännande rymdthriller utan också en djupdykning i den sovjetiska kulturen och samhället under kalla kriget. Den visar hur rymdkapplöpningen påverkade alla aspekter av livet i Sovjetunionen, från vetenskap och teknik till propaganda och vardagslivet.

Första avsnitten av "Star City" har redan fått positiv kritik för sin unika vinkel och sitt engagerande berättande. Serien lyckas skapa en trovärdig och spännande värld som känns både bekant och främmande. Den undviker att glorifiera eller demonisera någon av sidorna i rymdkapplöpningen, utan presenterar istället en nyanserad bild av de komplexa motiv och konsekvenser som drev framåt denna historiska händelse. Skådespelarna levererar starka prestationer och lyckas förmedla de inre konflikterna och de yttre påtryckningarna som deras karaktärer utsätts för.

Rhys Ifans imponerar särskilt i sin roll som en nyckelperson inom det sovjetiska rymdprogrammet. Serien är visuellt slående, med imponerande specialeffekter och en noggrann återskapande av 1960-talets Sovjetunionen. Produktionsdesignen och kostymerna bidrar till att skapa en autentisk och immersiv upplevelse för tittaren. Utöver det spännande dramat och den historiska kontexten, utforskar "Star City" också universella teman som ambition, lojalitet, uppoffring och den mänskliga strävan efter kunskap och framsteg.

Serien ställer frågor om vad vi är villiga att göra för att nå våra mål och vilka konsekvenser våra handlingar kan få.

"Star City" är en serie som inte bara tilltalar rymdentusiaster utan också de som är intresserade av historia, politik och mänskliga relationer. Den erbjuder en fräsch och spännande tolkning av en välkänd historia och ger oss en möjlighet att se rymdkapplöpningen från ett helt nytt perspektiv. Serien släpps på en streamingtjänst, med de första avsnitten tillgängliga direkt, följt av ett nytt avsnitt varje fredag fram till finalen den 10 juli.

Detta format ger tittarna möjlighet att följa serien i sin egen takt och diskutera händelserna med andra fans. Utöver "Star City" finns det även andra spännande filmer och serier på gång, inklusive en vågad body-horror film som varnar för att den inte är för den äckelmagade, och Sam Raimis sadistiska skräckkomedi som kommer att finnas tillgänglig på Disney+. Dessutom har det uppmärksammats att flera ikoniska Michael Jackson-hits saknas i en ny film, vilket skaparna har förklarat.

Men just nu är det "Star City" som står i fokus och lovar att bli en av årets mest omtalade serier. Serien är en påminnelse om att historien alltid kan berättas på nya sätt och att det finns många perspektiv att utforska





