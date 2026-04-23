Stark start på året för koncernen – Rörelsemarginalen når rekordnivå

Koncernen rapporterar organisk tillväxt i alla affärsområden under årets första kvartal och en rekordhög rörelsemarginal. Omsättningen sjönk marginellt men överträffade analytikernas förväntningar. Positiva utsikter för det andra kvartalet.

Koncern en inledde året starkt med en positiv utveckling under årets första kvartal. Alla tre affärsområden uppvisade organisk tillväxt jämfört med samma period föregående år, vilket indikerar en bred och stabil förbättring över hela verksamheten.

Detta är ett tydligt tecken på att de strategiska initiativ som koncernen har implementerat börjar ge resultat och att de är väl positionerade för att fortsätta växa. Rörelsemarginalen nådde dessutom den högsta nivån som uppmätts för ett första kvartal, vilket visar på en förbättrad lönsamhet och effektivitet i verksamheten. Denna ökning av marginalen är särskilt imponerande med tanke på den rådande ekonomiska osäkerheten och de utmaningar som många företag står inför.

Det är ett bevis på koncernens förmåga att anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden och att fortsätta leverera starka resultat. Omsättningen sjönk marginellt med 2,9 procent till 8 606 miljoner kronor, jämfört med 8 866 miljoner kronor föregående år. Trots denna minskning överträffade resultatet analytikernas förväntningar, som låg på 8 504 miljoner kronor. Den organiska försäljningstillväxten var dock positiv och uppgick till 4 procent, vilket visar att den underliggande efterfrågan på koncernens produkter och tjänster är stark.

Valutapåverkan hade en negativ effekt på omsättningen, med en minskning på 9 procent. Det justerade ebita-resultatet uppgick till 1 586 miljoner kronor, vilket var i linje med analytikernas förväntningar på 1 584 miljoner kronor. Den justerade ebita-marginalen förbättrades till 18,4 procent, jämfört med 18,2 procent föregående år. Minskningen i ebita-resultatet beror främst på den negativa valutaomräkningen.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 1 448 miljoner kronor, vilket överträffade analytikernas förväntningar på 1 432 miljoner kronor. Den justerade rörelsemarginalen förbättrades också till 16,8 procent, jämfört med 16,5 procent föregående år. Koncernen bedömer att efterfrågan under det andra kvartalet kommer att vara något högre jämfört med det första kvartalet, trots den fortsatta osäkerheten i omvärlden. Detta indikerar en positiv utsiktsbedömning och en förväntan om fortsatt tillväxt.

I den tidigare rapporten hade koncernen uttryckt en förväntan om att efterfrågan under det första kvartalet skulle ligga i nivå med utvecklingen under det fjärde kvartalet. Denna uppjustering av prognosen tyder på att koncernen har fått en starkare indikation på en förbättrad efterfrågan.

Koncern Resultat Omsättning Rörelsemarginal Tillväxt Ebita Prognos Emission Finansinspektionen LKAB

