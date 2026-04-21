Stark tillväxt och marginalökning för bolaget – slår förväntningarna

Bolaget levererar ett starkt kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat som överträffar analytikernas förväntningar. Helårsprognosen för 2026 upprepas med fokus på organisk tillväxt.

Den senaste kvartalsrapporten visar på en imponerande tillväxt resa för bolaget, där framgången till stor del kan tillskrivas en mycket stark kommersiell utveckling kombinerat med en effektiv marginalexpansion. Bolaget rapporterar en nettoomsättning som stigit med 3,3 procent till 3 311 miljoner danska kronor, jämfört med 3 206 miljoner under motsvarande period föregående år.

När man justerar för avyttringar av verksamheter med lägre marginaler ser den underliggande tillväxten ännu starkare ut, med en ökning på hela 6,8 procent. Volymmässigt har bolaget också sett en positiv trend, då försäljningen av volymer ökade med 5,6 procent till totalt 3,9 miljoner hektoliter, upp från 3,7 miljoner året innan. Denna volymökning är ett tydligt bevis på att bolagets produkter fortsätter att vinna mark och attrahera kunder trots en utmanande marknadssituation. Bruttoresultatet landade på 1 344 miljoner danska kronor, en tydlig förbättring från föregående års 1 284 miljoner, vilket resulterade i en bruttomarginal på 40,6 procent. Ännu tydligare blir effektiviseringen när man granskar Ebitda-resultatet, som steg kraftigt till 468 miljoner danska kronor, betydligt högre än marknadens förväntningar på 440,5 miljoner. Ebitda-marginalen stärktes därmed till 14,1 procent. Även rörelseresultatet (ebit) levererade starka siffror med en ökning på 24,6 procent till 273 miljoner danska kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,3 procent. Analytikernas konsensusprognos låg på 262 miljoner, vilket innebär att bolaget överträffade förväntningarna på de flesta punkter. Ledningen framhåller att kvartalet utvecklades helt enligt plan, där positiva kalendereffekter från påskperioden samt en fortsatt stark genomförandeförmåga på bolagets kärnmarknader spelat en avgörande roll för de solida resultaten. Inför framtiden väljer bolaget att upprepa sin helårsprognos för 2026 med stor tillförsikt. Den organiska tillväxten i rörelseresultatet förväntas landa i intervallet 6 till 10 procent, vilket motsvarar ett ebit-resultat på mellan 2 325 och 2 425 miljoner danska kronor. Marknadens nuvarande konsensus ligger på 2 391 miljoner, vilket innebär att bolagets egen prognos ligger väl i linje med förväntningarna. Utöver den operativa verksamheten pågår även en rad diskussioner i näringslivet om rättsliga aspekter vid uppköpsprocesser och internationella investeringar inom energisektorn, vilket skapar en dynamisk kontext för bolagets fortsatta expansion. Ledningen betonar vikten av att bibehålla fokus på kärnverksamheten för att säkerställa att även kommande kvartal präglas av samma starka tillväxttakt och lönsamhetsförbättringar som visats upp under den senaste rapporteringsperioden





