Statastiskt säkerställda viktminskningar hos äldre med övervikt eller obeho

Amerikanska läkemedelsbolaget Eli Lilly presenterar en ny analys från fas 3-studierna ATTAIN-1 och ATTAIN-2 där den dagliga GLP-1-tabletten Foundayo, orforglipron, gav statistiskt säkerställda viktminskningar hos personer över 65 år med övervikt eller obesitas. Resultaten uppges vara konsekventa mellan åldersgrupper och oavsett diabetesstatus.

I ATTAIN-1, som omfattade patienter utan typ 2-diabetes, var den genomsnittliga viktminskningen 13 procent efter 72 veckor vid högsta godkända dosen 17,2 milligram, jämfört med 1,6 procent för placebo. Resultaten uppges vara konsekventa mellan åldersgrupper och oavsett diabetesstatus.

