Staten måste ta fullt ansvar för PFAS-föroreningen i Kallinge – det räcker inte med tomma ord

PFAS-föroreningen i Kallinge visar att det inte räcker med att tala om framtida regleringar. Staten, genom Försvarsmakten, måste ta fullt ansvar för skadan, kostnaderna och upprättelsen för de drabbade.

Det är inte längre tillräckligt att diskutera framtida regleringar, innovationer och utfasning av PFAS -kemikalier. Vi har redan levt med de förödande konsekvenserna under lång tid.

Vi förstår alltför väl vad PFAS innebär när abstrakta ord förvandlas till en smärtsam verklighet: förorenat dricksvatten som hotar vår hälsa, en gnagande oro som sprider sig i samhället, ökande förekomster av sjukdomar, komplicerade och kostsamma rättsprocesser, enorma ekonomiska bördor och framför allt ett djupt skadat förtroende för de myndigheter och ansvariga aktörer som borde skydda oss. När experter som Roswall påpekar att skattebetalarna ofta tvingas bära kostnaderna, riktas blicken instinktivt mot privata företag.

Detta är en vanlig situation i många delar av Europa. Men här i Sverige, specifikt i Kallinge, är det inte ett privat företag utan själva staten, genom Försvarsmakten, som är källan till föroreningen. Den svenska staten har en odiskutabel skyldighet att fullt ut ta ansvar för den skada som orsakats, de kostnader som uppstått och den upprättelse som de drabbade individerna och samhället har rätt till.

Detta är en unik möjlighet för Sverige att visa ledarskap, både nationellt och inom EU, och demonstrera vad verkligt ansvarstagande innebär när förorenaren är en offentlig aktör. Om staten inte är villig att agera i enlighet med sina egna principer, vilken signal sänder det då till privata företag och andra potentiella förorenare? Det underminerar hela grunden för en effektiv miljöpolitik och skapar en farlig precedent.

Debatten om PFAS har pågått länge, och det är tydligt att det inte längre räcker med att fokusera på framtida åtgärder. Vi måste erkänna att människor och samhällen redan har drabbats hårt av dessa kemikalier. Som en insatt person som deltagit i diskussioner i Bryssel under förra året, är jag väl medveten om att detta inte bara handlar om att stifta nya lagar eller utveckla tekniska lösningar.

Det handlar om att erkänna och adressera den verkliga lidande och de konkreta problem som de drabbade upplever varje dag. För de samhällen som redan har drabbats av PFAS-föroreningar är framtida lagstiftning otillräcklig. De behöver upprättelse, en tydlig ansvarsfördelning, långsiktig hälsouppföljning för att övervaka och mildra eventuella hälsokonsekvenser, omfattande forskning för att bättre förstå effekterna av PFAS och framför allt konkreta åtgärder som på riktigt kan hjälpa dem att återhämta sig och bygga en hållbar framtid.

Det är avgörande att vi inte bara pratar om ansvar, utan att vi också agerar i enlighet med det. Annars riskerar våra ord att bli tomma och meningslösa. Det är en moralisk skyldighet att stå upp för de som har blivit utsatta för dessa skadliga kemikalier och att säkerställa att de får den hjälp och det stöd de behöver. PFAS-politiken måste nu genomgå en grundläggande förändring och börja handla om rättvisa för dem som redan har drabbats.

Det är inte längre acceptabelt att skjuta upp åtgärder eller att skylla på andra. Staten måste ta sitt ansvar och agera kraftfullt för att mildra skadorna och ge de drabbade en chans till ett värdigt liv. Detta innebär inte bara ekonomisk kompensation, utan också psykologiskt stöd, tillgång till specialiserad vård och en aktiv dialog med de drabbade för att säkerställa att deras behov och perspektiv beaktas.

Det är också viktigt att vi lär oss av misstagen som har gjorts och att vi vidtar åtgärder för att förhindra att liknande situationer uppstår i framtiden. Detta kräver en översyn av våra miljölagar och -bestämmelser, en skärpning av tillsynen och en ökad medvetenhet om riskerna med PFAS-kemikalier. Vi måste också investera i forskning och utveckling av säkra alternativ till PFAS och främja en mer hållbar kemikaliehantering.

Det är dags att vi slutar att prata om ansvar och börjar att agera i enlighet med det. De drabbade förtjänar inget mindre. Vi behöver en politik som sätter människor och miljö i centrum, och som säkerställer att de som orsakar skada också får stå till svars för sina handlingar. Det är en fråga om rättvisa, moral och framtidstro





PFAS Kallinge Försvarsmakten Förorening Ansvar Miljö Hälsa Upprättelse Sverige

