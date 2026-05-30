Statens misstag i fallet Catrine da Costa

Ett rättsövergrepp som förstörde livet för två människor. Nyare granskningar visar att uppgifterna som användes som bevis var fabricerade. Det är hög tid för staten att erkänna sitt misstag och ta ansvar.

Det är hög tid för staten att erkänna sitt misstag i fallet Catrine da Costa. I decennier har det varit ett av de mest omskrivna och omskakande fallen i svensk kriminalhistoria.

En ung kvinna mördades och styckades brutalt, och ett samhälle blev chockat och avskytt. Men i skuggan av denna tragedi växte också ett rättsövergrepp som kom att förstöra livet för två människor. Thomas Allgén och Teet Härm, även kallade allmänläkaren och obducenten, dömdes aldrig för mordet, men domstolen konstaterade ändå att det var ställt utom rimligt tvivel att de hade styckat henne.

Nyare granskningar och dokumentation har nu riktat ljuset mot fallet igen, och det har visat sig att de uppgifter som användes som bevis inte var sanna. Barnets berättelse, som var en avgörande del av den ursprungliga domen, visade sig vara fabricerad. Barnet aldrig själv berättade om att ha bevittnat någon styckning, utan de uppgifter som fick så stor betydelse kom från barnets mamma. Detta har aldrig kunnat prövas i högre instans eftersom det påstådda brottet mot griftefriden preskriberats.

Detta har förde de två männen att leva sina liv som utpekade skyldiga inför en hel nation. Det är bara att konstatera att den svenska staten svikit. Inte bara Catrine da Costa och hennes anhöriga genom att den verklige gärningsmannen aldrig ställdes till svars, utan också de två anklagade som fått leva sina liv som utpekade skyldiga. Det har begåtts ett justitiemord på två oskyldiga personer.

Det är svårt att tänka sig ett större misslyckande från rättsstatens sida. Det svenska rättssamhället bygger på en enkel men avgörande princip: staten får aldrig döma människor utan tillräcklig bevisning. När staten ändå gör det, måste staten också erkänna det. Rättssäkerhet är inte en pamflett eller ett juridiskt begrepp för seminarier och läroböcker.

Det är skyddet för vanliga människor mot övergrepp från makten. Det är vad som skiljer rättsstaten från pöbelns domstol. I da Costa-fallet vet vi nu att centrala uppgifter som låg till grund för misstankarna inte håller. Vi vet att delar av berättelsen som etsade sig fast i allmänhetens medvetande var fabricerade.

Och vi vet vilka konsekvenser detta fick. Två människor förlorade sina yrken, sina livsverk och sin möjlighet att leva vanliga liv. De friades från mordanklagelserna men kom ändå att bära ett stigma som i praktiken blev livslångt. Det går inte att reparera.

Det finns inga pengar i världen som kan ge tillbaka förlorade år eller den sociala och psykiska förödelse som följer av att offentligt pekas ut som skyldig till ett av Sveriges mest uppmärksammade brott. Men Sverige som stat kan ändå göra något: den kan erkänna misstaget och ta ansvar. Därför anser vi socialdemokrater att staten bör bevilja ex gratia-ersättning till Teet Härm och Thomas Allgén. Detta begärdes av de två läkarna tidigare i maj.

För oss är frågan självklar - och vi uppmanar nu regeringen att ta ansvar och agera





