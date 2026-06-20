Statlig utredning om förskolan: mindre barngrupper, hög personaltäthet och utbildad personal avgörande för barns utveckling

Utredaren föreslår nu nationella gränser för barngruppernas storlek och personaltäthet. Förslagen ligger i linje med de riktlinjer som Skolverket länge har rekommenderat, men som många kommuner har valt att negligera. Det är i denna diskussion viktigt att lyfta fram betydelsen av utbildade förskollärare för att säkra undervisningens kvalitet.

När den statliga utredningen om kvaliteten i förskola n nu har presenterats är budskapet tydligt. Mindre barngrupper, hög personaltäthet och väl utbildad personal är avgörande för både barns utveckling och personalens arbetsmiljö .

Det handlar inte bara om trivsel i förskolan. Forskning visar att investeringar i förskolan ger långsiktiga vinster i form av bättre skolresultat, bättre hälsa, högre sysselsättning och minskat utanförskap. Utredaren föreslår nu nationella gränser för barngruppernas storlek och personaltäthet. Förslagen ligger i linje med de riktlinjer som Skolverket länge har rekommenderat, men som många kommuner har valt att negligera.

Det är i denna diskussion viktigt att lyfta fram betydelsen av utbildade förskollärare för att säkra undervisningens kvalitet. Mindre barngrupper får inte innebära lägre lärartäthet. För Vänsterpartiet är det fel väg att gå. När nu barnantalet minskar bör vi ta tillfället i akt och minska storleken på barngrupperna.

Vi behöver inte vänta till juli 2030 då det föreslås lagstadgas. I Trästa-avtalet, överenskommelsen mellan Mittenstyret och Vänsterpartiet, slås fast att vi ska arbeta för små barngrupper med utbildade lärare i förskolan. När barnkullarna nu minskar måste ambitionen vara att använda situationen för att stärka verksamheten, inte för att genomföra besparingar. Färre barn ska innebära mer tid för varje barn och bättre förutsättningar för personalen.

Därför har Vänsterpartiet i Norrtälje under lång tid kämpat för att behålla så många utbildade förskollärare som möjligt trots de minskande barnkullarna. Förskollärarnas kompetens är en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna i hela utbildningssystemet.

Vi har redan varit tvungna att varsla ett stort antal förskollärare, vilket känns som en kortsiktig och akut åtgärd som riskerar att skapa problem den dag barnkullarna åter växer.över att vi på senaste fullmäktige den 10:e juni, tillsammans med Mittenstyret, kunde lägga ett uppdrag om en handlingsplan för hur de allra största barngrupperna i kommunen ska kunna minskas, samtidigt som lärartätheten bibehålls. Det är ett viktigt steg för att säkerställa att de resurser som frigörs när barnantalet minskar faktiskt kommer barnen till del.

Det är en viktig strategi för att slippa kortsiktiga och akuta åtgärder i framtiden. Förskolan är det första steget i utbildningssystemet och en av samhällets viktigaste jämlikhetsreformer. Alla barn, oavsett bakgrund, ska mötas av utbildad personal, trygga relationer och goda förutsättningar att utvecklas. Den statliga utredningen visar att vägen framåt är mindre barngrupper, hög personaltäthet och utbildad personal.

Det är samma väg som Vänsterpartiet har pekat ut i Norrtälje genom Trästa-avtalet. Nu gäller det att omsätta ambitionerna i praktiken genom att behålla kompetensen i förskolan och minska de största barngrupperna. Vi behöver inte invänta lagstiftningen. Vänsterpartiet är på barnen, föräldrarna och förskolepersonalens sida





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