Statsbesök och påföljande händelser - Norska kronprinsen åker hem, svensk minister vittnar och anhållning efter attack

Den norska kronprinsen Haakon avbryter statsbesöket i Japan för att vara hos sin sjuka hustru Mette. Samtidigt vittnar minister Carl-Oskar Bohlin i rätten om sin förföljelse av palestinademonstranter. Dessutom har en person anhållits för dubbla mordförsök i Kungälv, och en internationellt efterlyst person gripits i Irak. De senaste nyheterna samlade.

Den norska kronprinsen Haakon kommer att åka hem tidigare från sitt statsbesök i Japan för att vara hos sin sjuka fru. Det var viktigt för mig att komma hem och vara tillsammans med Mette.

Hon mår dåligt nu, så jag ville gärna vara där med henne, säger Haakon till reportrar enligt Dagbladet. Hon planerar att komma hem snart, och det har att göra med familjesituationen och med att hon vill vara med sin mamma, säger Haakon. Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M) vittnar i Stockholms tingsrätt om hur han upplevde kvällen då han blev förföljd av palestinademonstranter i Gamla stan i Stockholm. Det har hunnit bli mörkt.

Jag är helt ensam. Det enda sättet jag kan skydda mig själv är, blir jag utsatt för brott vill jag ha det dokumenterat. Jag startar en videoinspelning, säger han. I rätten spelas flera filmer från händelsen upp.

Demonstranter ropar för full hals blod på dina händer och förföljer ministern i sex minuter medan han går i Gamla stan. Carl-Oskar Bohlin ber om att bli lämnad ifred. I rätten säger han att han upplevde sig omringad och att han fruktade att någon skulle attackera honom fysiskt. En person har anhållits på sannolika skäl misstänkt för två fall av försök till mord och barnfridsbrott efter en händelse i Ytterby i Kungälvs kommun på söndagskvällen.

En man och en kvinna fördes till sjukhus sedan de attackerats med ett tillhygge på en adress i området. Den misstänkte greps i anslutning till platsen och anhölls senare. Enligt kammaråklagare Simon Egelrud, som leder förundersökningen, finns en relation mellan den misstänkte och de båda målsägandena. Det pågår en rad olika utredningsåtgärder som tekniska undersökningar och förhör för att försöka klarlägga vad det är som har hänt.

Utredningen är i ett tidigt skede och jag kommer inte kunna kommentera ärendet närmare i dag, säger kammaråklagare Simon Egelrud som är förundersökningsledare via ett pressmeddelande. En internationellt efterlyst person har gripits i Kirkuk i norra Irak, skriver Baghdad Today





