Statsminister Ulf Kristersson och integrationsminister Erik Ullenhag (tidigare Johan Forssell) besökte Stockholm Centralstation för att uppmärksamma ett initiativ där högstadieelever från utsatta områden får lönearbete. Besöket präglades av högt tempo och politisk strategisk planering inför valet, med fokus på PR och opinionsbildning för både regeringspartierna och Liberalerna.

Högstadieelever från skolor i miljonprogramsområden får nu chansen att tjäna egna pengar genom ett projekt där de arbetar två timmar i veckan mot ersättning. Näringslivet har visat ett överraskande stort intresse för initiativet, vilket har lett till att det till och med har tecknats kollektivavtal för dessa ungdomar.

Statsminister Ulf Kristersson och integrations- och migrationsminister Erik Ullenhag (numera remplacement av Johan Forssell som integrations- och migrationsminister) besökte nyligen Stockholm Centralstation för att lyfta fram projektet. Besöket bjöd på en höjd intensitet och en skarp tidsplan, där politikerna fick en glimt av hur ungdomarna utför sina uppgifter. Jonas Abrahamsson, vd för ett involverat bolag, hälsade politikerna välkomna och talade om vikten av samhällsansvar och rekryteringsbehov i en talande stund.

Resenärer på väg till olika destinationer som Malmö, Umeå och Alingsås stannade nyfiket upp för att bevittna skådespelet. Mobilkameror togs fram och ett par fnittriga damer med en omisskännlig gotländsk dialekt viskade i mitt öra att det var fantastiskt att se statsministern på riktigt. Vd:n fick knappt tid att tala till punkt innan det var dags att skynda vidare till spår 13 för att hinna med tåget mot Göteborg.

På perrongen stod två ungdomar, 14-åriga Zlatan och Alicia, som berättade om sina respektive arbetsuppgifter. Kristersson visade intresse genom att fråga om de trivdes med sina jobb och om resenärerna var vänliga, varpå ungdomarna svarade med artighet och en viss blyghet. Tempot var högt, och bara några minuter senare lotsades hela sällskapet av politiker, assistenter, Säpo-personal med kommunikationsutrustning och en flock reportrar och fotografer vidare till SJ:s Lounges.

Detta var en miljö där förstaklassresenärer normalt sett söker lugn och ro. Nya ungdomar med SAO-jobb presenterades, och alla fördes in i ett trångt litet kök där vassa knivar användes för att skära grönsaker. Det var tydligt att livvakterna fann situationen långt ifrån optimal. Kristersson delade med sig av ett personligt minne från sitt eget första jobb, då han sålde hamstrar i en djuraffär i Eskilstuna.

Samtidigt som Mohamsson skar gurka fortsatte gruppen i rask takt förbi tiggare och missbrukare utanför Klarakyrkan för att sedan besöka Akademibokhandeln vid Sergels torg. Även här fanns ungdomar som arbetade ett par timmar i veckan. En nöjd chef förklarade att den fysiska bokhandeln fortfarande har en viktig roll att spela, trots internets framfart.

De två politikerna fick även prova på att hjälpa till, bland annat med att sätta upp spel i en bokhylla med titeln 'Hipster rock' i fack sju. 'Regeringen har beslutat att stödja SAO med 30 miljoner', meddelade Kristersson när det hela var avslutat och pressen fick ställa sina frågor.

En summa på 30 miljoner kronor väckte en viss uppmärksamhet, men det var tydligt att varken politikerna eller journalisterna var där enbart för den ekonomiska aspekten. Detta var det första gemensamma framträdandet för de två partiledarna, ett PR-jippo som sannolikt kommer att återkomma oftare ju närmare valet vi kommer.

Både Moderaterna och Liberalerna har nyligen meddelat att de öppnar för att inkludera Sverigedemokraterna i regeringsarbetet, ett besked som dock inte verkar ha gett någon positiv effekt i opinionen. Kristersson medger naturligtvis inte att han försöker rädda Liberalerna över spärren genom att synas tillsammans med Mohamsson. Denna strategi påminde om förra valrörelsen, då han också genomförde utflykter med Liberalernas dåvarande ledare Johan Pehrson. (Politiska reportrar minns fortfarande med bävan dessa tillfällen, som när de två herrarna spelade handboll med elever i Örebro. En hel del spekulationer uppstod kring huruvida enbart 'killen vid grillen' kunde överleva en sådan aktivitet).

Reportrarna tilldelades två frågor var, och tempot fortsatte att vara högt in i det sista. Alla antydningar om att besöket skulle vara en form av hjälpaktion tillbakavisades, om än något halvhjärtat. Politikernas besök på Stockholms centralstation väckte utan tvekan en stor nyfikenhet bland de för dagen närvarande resenärerna.

Vad som stack ut när jag lämnade evenemanget var att Kristersson, för andra eller kanske tredje gången, berättade om sitt tidigare jobb som hamstersäljare i Eskilstuna. Initiativet med att ge ungdomar från socioekonomiskt utsatta områden lönearbete, även om det är ett begränsat antal timmar i veckan, är en viktig signal. Det visar att samhället och näringslivet kan samarbeta för att skapa möjligheter och minska utanförskap.

Att kollektivavtal nu finns på plats ger dessa unga en trygghet och en formell ram för sitt arbete, vilket kan vara en positiv erfarenhet för deras framtida arbetsliv. Det är dock viktigt att notera att ett sådant här jippo, som det uppenbarligen var, har en stark PR-komponent som syftar till att påverka opinionen, särskilt i en valrörelse.

Frågan om huruvida detta är en hållbar långsiktig lösning för att integrera ungdomar i samhället, eller om det mest är ett taktiskt drag för att vinna politiska poäng, är komplex och kräver ytterligare analys. Det framgår tydligt att det politiska spelet pågår, och att sådana här evenemang ofta är designade för att maximera exponeringen och ge ett positivt intryck.

Fokus på ungdomars arbetsliv och integration är en positiv aspekt, men det bör inte överskugga de underliggande samhällsutmaningar som dessa ungdomar står inför. Den politiska laddningen kring Liberalernas överlevnad i opinionen är också en tydlig faktor i det hela. Samarbetet mellan Kristersson och Mohamsson, som är ett uttryck för en bredare politisk överenskommelse, är en del av ett större strategiskt spel där alla aktörer försöker positionera sig inför kommande val.

De inslag som beskriver presskonferensen och de snabba förflyttningarna vittnar om ett noggrant planerat event, där varje ögonblick är avsett att skapa en viss bild och förmedla ett specifikt budskap. Upprepningen av Kristerssons anekdot om hamstrarna kan ses som ett försök att skapa en personlig koppling och göra politikern mer tillgänglig för allmänheten, men det kan också uppfattas som en brist på nya eller mer relevanta budskap.

Initiativet i sig, att ge ungdomar arbetserfarenhet och lön, är positivt. Men det är avgörande att följa upp dessa projekt och se till att de leder till varaktiga förbättringar för de unga som deltar, snarare än att endast bli tillfälliga PR-evenemang för politiker.





