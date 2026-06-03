Statsminister Ulf Kristersson försvarar beslutet att skrota höghastighetsjärnväg

Statsminister Ulf Kristersson (M) försvarade beslutet att skrota planerna på höghastighetsjärnväg under ett besök i Jönköping. Han var tillsammans med försvarsminister Pål Jonson (M) och äldreminister Anna Tenje (M) på plats. Flera moderata ministrar är just nu ute på turné tillsammans.

Statsminister Ulf Kristersson (M) var under onsdagen på besök i Jönköping tillsammans med försvarsminister Pål Jonson (M) och äldreminister Anna Tenje (M), bördig från Värnamo.

Statsminister Ulf Kristersson (M) försvarade beslutet att skrota planerna på höghastighetsjärnväg när han på onsdagen besökte företagare i Jönköping. Flertalet moderata ministrar är just nu ute på turné tillsammans. Under tisdagseftermiddagen fick Värnamo och Gnosjö besök och under onsdagen hade turen kommit till Jönköping och Handelskammaren. Ett 40-tal företagare från länet fanns på plats och ställde frågor, om bland annat export till Kina och Tyskland, och hur energiförsörjningen ska tryggas.

Handelskammarens vd Henrik Dahlström passade också på att trycka på behovet av bättre tågförbindelser mot Göteborg och Stockholm, med önskan om att bygga ihop stambanorna. I klippet hör du Ulf Kristerssons svar på det, men också hur han ser på största utmaningarna just nu för företagen. SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant.

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Statsminister Ulf Kristersson Höghastighetsjärnväg Försvarsminister Pål Jonson Äldreminister Anna Tenje Handelskammaren

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