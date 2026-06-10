Statsministerparets gränslöshet riskerar att slå tillbaka hårt mot regeringen i valet

Sveriges statsminister Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Eds utsvävningar och brist på moral riskerar att slå tillbaka hårt mot regeringen i valet. Experter har kritiserat statsministerparets agerande och menar att det är olämpligt för en person som innehar ställningen som högste utövare av förvaltningens makt.

Den gränslöshet och brist på respekt för ämbetet, medborgarna och deras pengar som Sveriges statsminister och hans fru uppvisar är ofattbar och riskerar att slå tillbaka hårt mot regeringen i valet.

Politiker som lyckas bygga en relation med väljarna baserat på gott anseende och en tilltro till att han eller hon gör sitt bästa för landet, och inte primärt för sig själv och sina kompisar, har goda möjligheter att behålla makten val efter val. Inga politiska valutor är så värdefullt som att kunna visa att man är en bra människa med tydlig moralisk kompass. Det slår definitivt högre än tillfälliga skattesänkningar som rycks undan strax efter valdagen.

Det är djupt oroande att Sveriges statsminister Ulf Kristersson inte är en person som väljarna kan (eller bör) känna förtroende för, eller som har respekt för medborgarna, de skattepengar som de slitit för och för ämbetet han är satt att förvalta. På något annat sätt går inte att tolka den upprepade korruption, slöseri, fifflande, kompisrekryteringar och slarv som omger honom, hans familj och vänskapskrets. Exemplen har under åren varit många.

Från den märkliga rekryteringen av barndomskompisen och slarvern Henrik Landerholm som nationell säkerhetsrådgivare, stationerad i Statsrådsberedningen, till det senaste fallen med statsmininsterfrun och lobbyprästen Birgitta Ed:s gränslösa inredningsexcesser, hönsgårdsbyggen på Harpsund för skattepengar och nu gratisrenovering av en herrgård som statsministerparet äger tillsammans med en annan person och som hyrs ut till statsministerfruns stiftelse. Utförs av volontärer som jobbar gratis med att rusta upp egendomen och dra in donationer, mot löften om 'ett bra nätverk', det vill säga maktens tid och öron.

Bland annat har det hållits volontärträffar i Sagerska palatset, trots att stiftelsen inte har något med Kristerssons ämbete att göra. Lite på samma sätt som när Birgitta Ed bjöd in till middag i Sagerska för den friskola där hon sitter i styrelsen. En middag som dock flyttades efter att oskicket uppdagats i tid. En rad experter, bland annat Anders Ivarsson Westerberg, professor i offentlig förvaltning vid Södertörns högskola, har kritiserat statsministerparets agerande.

Han menar att även om det inte är olagligt så ser det illa ut: 'Det är olämpligt för en person som innehar ställningen som högste utövare av förvaltningens makt. Det är som om det saknas en känsla för vad det innebär att vara en offentlig tjänsteperson vars ryggmärgsreflex bör vara objektivitet, saklighet, opartiskhet och likabehandling, det som finns i det offentliga etoset'.

Förlorar regeringsmakten i höst, går det inte att blunda för att det i alla fall delvis beror på Ulf Kristersson och Birgitta Eds utsvävningar och brist på moral. Att Moderaterna, som är ett parti som normalt framhåller varsamhet med skattepengar som en dygd och i decennier rasat mot sossekorruption och nepotism accepterar att ledas av den här sortens person är på många sätt ofattbart.

Å andra sidan visste ju partiet vem de röstade fram när de satte Kristersson, som gladeligen tillskansat sig en bostad på Södermalm primärt avsedd för utsatta kvinnor och hemlösa, på ordförandeposten. Frågan är om deras väljare gjorde det





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