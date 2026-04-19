Statsministerparets lyxiga inredning: Skattebetalarna står för notan

En granskning visar att statsminister Ulf Kristersson och hustrun Birgitta Ed utnyttjat möjligheten till hyresgästanpassning i Sagerska palatset i stor utsträckning. Statens Fastighetsverk har betalat tiotusentals kronor för inredningsdetaljer, konst och tjänster av inredningsarkitekter, där arbetstiden ofta överstiger kostnaden för själva varan.

Statsministerns officiella bostad, Sagerska palatset, beläget vid Strömmen i hjärtat av Stockholm, har blivit föremål för en uppmärksammad granskning. Regeringskansliet hyr denna representationsbostad, som möbleras och underhålls av myndigheten Statens Fastighetsverk (SFV), en myndighet som lyder under regeringen.

När en ny statsminister tillträder finns möjligheten att anpassa bostaden efter personliga önskemål och familjeförhållanden, en process som kallas hyresgästanpassning och som bekostas av skattemedel. Det är denna möjlighet som statsminister Ulf Kristersson och hans hustru Birgitta Ed har utnyttjat i en omfattning som förefaller vara större än hos tidigare statsministrar. Även långt efter inflyttningen i slutet av 2022 har statsministerparet fortsatt att göra personliga anpassningar av bostaden. Enligt uppgifter har Statens Fastighetsverk köpt in en rad föremål som konst, gardiner, tavlor, exklusiva kuddar, dukar och mattor, baserat på parets önskemål. Den finansiella bördan för dessa inköp läggs på regeringskansliet genom ett tillägg på hyran, enligt ett avtal mellan de berörda myndigheterna. Processen kompliceras ytterligare av att SFV anlitar externa inredningsarkitekter för att förverkliga önskemålen. Detta innebär att varje inköp blir betydligt dyrare, då arkitekternas arvoden kan uppgå till över 1000 kronor i timmen. I flera fall har kostnaden för arkitekternas arbete överstigit priset för den faktiska varan som köpts in. Ett tydligt exempel är valet av en matta till köket. Under tre dagar i mars 2023 debiterade ett arkitektföretag hela 19 arbetstimmar enbart relaterat till denna köksmatta. I april samma år larmade arkitektföretaget om att de hade överskridit budgeten för hyresgästanpassning med nästan 50 000 kronor, enbart i arbetstid. De specificerade att detta främst gällde utformningen av vardagsrummet på tredje våningen, men särskilt köksmattan som tagit mer tid än beräknat. Själva mattan som slutligen införskaffades kostade 7 400 kronor, medan arkitekternas fakturering för arbetet med mattan uppgick till 27 400 kronor – nästan tre gånger mattans pris. Detta belyser en kostnadsstruktur där den kreativa och administrativa tiden drar iväg rejält. Expressens granskning har även klarlagt vem som driver de olika inredningsprojekten. Det är inte statsministern själv som initierar dessa åtgärder, utan hustrun Birgitta Ed. Genom sms och e-postmeddelanden framgår det hur hon direkt framför sina önskemål till tjänstemännen på Statens Fastighetsverk. Myndigheten agerar sedan genom att anlita externa arkitektföretag för att omsätta dessa önskemål till verklighet. Även valet av köksbord krävde en betydande insats från arkitektföretaget. Den 7 december 2022 ägnade de åtta timmar åt att leta efter ett bord som kunde levereras före julhelgen. Dock kvarstod frågan om bordet efter helgerna; Birgitta Ed kontaktade SFV med en undran om bordet var högre än normalt. Myndighetens personal undersökte olika lösningar, inklusive att skicka bordet till ett snickeri för att såga av några centimeter. Efter en utdragen mejlväxling gav SFV till slut arkitekterna i uppdrag att köpa in sex dynor till de nyinköpta stolarna av märket Lilla Åland. Bland de tidigaste inköpen efter inflyttningen fanns en uppsättning exklusiva kuddar från Svenskt Tenn, som kostade drygt 30 000 kronor, plus två timmars arvode för hanteringen av inköpet. Vid en närmare granskning av bokföringen framkommer det dock att den totala kostnaden för kuddarna blev ännu högre. För att statsministerparet skulle kunna göra sitt val, lånade arkitektföretaget ut en uppsättning kuddar som presenterades i Sagerska palatset. Tidsåtgången för detta specifika arbete framgår inte exakt, då den redovisades tillsammans med andra arbetsuppgifter om totalt 16 timmar. Ett annat inköp av kuddar, bland annat från H&M, kostade 5 250 kronor i konsultarvode, medan själva kuddarna kostade 5 989 kronor. Till och med inköpet av två adventsstjärnor för 479 kronor fick en tilläggskostnad på 1 569 kronor efter att inredningskonsulternas arvoden lagts till. Enligt det befintliga avtalet mellan SFV och regeringskansliet, är det regeringskansliet själva som ska ansvara för konst och prydnadsföremål. Trots detta har SFV i flera fall köpt in konst, bland annat som en del av ett projekt för att uppdatera inredningen i den lilla matsalen. Birgitta Ed har visat ett stort engagemang för dessa initiativ. Ett exempel är en skulptur av ett knäckebröd som SFV köpte på auktion för 15 100 kronor till statsministerns bostad. I augusti 2025 lade SFV:s arkitekt Ulf Agner en beställning till arkitektföretaget att köpa in tre föremål på auktion: två skulpturer föreställande en gädda och en abborre av Sven Wejsfelt, samt ett knäckebröd av Hertha Hillfon. Budgeten för dessa tre objekt sattes till 10 100 kronor styck. Arkitektföretagets arvode för detta uppgick till sju arbetstimmar, vilket kostade 7 875 kronor. Skulpturen föreställande ett knäckebröd hade ett utropspris mellan 3 000 och 4 000 kronor, men budgivningen drog iväg och myndigheten tvingades höja sitt bud rejält, vilket resulterade i ett slutpris på 15 100 kronor. Abborren förlorade de budgivningen på, men för de två vinnande buden blev den totala kostnaden, inklusive avgifter, 37 136,75 kronor. Duken som nämns avser även den den lilla matsalen i statsministerns privata del av Sagerska palatset. Till samma matsal köptes även en specialbeställd trasmatta för över 60 000 kronor. Detta var ett inköp som Birgitta Ed var särskilt engagerad i, och enligt mejlkonversationer ville hon följa med till det hemslöjdsföretag som tillverkade mattan för att titta på prover. Sammanfattningsvis visar granskningen en oroande tendens till att resurser som avsatts för statliga fastigheter och representation används till privata inredningsprojekt i en omfattning som väcker frågor om ansvarsfull användning av skattebetalarnas pengar. Kostnaden för inredningsarkitekters tid, som ofta vida överstiger priset för själva de inköpta föremålen, framstår som en särskilt problematisk aspekt av dessa hyresgästanpassningar. Det är tydligt att begreppet hyresgästanpassning har tolkats på ett sätt som möjliggör betydande personliga tillägg i statsministerns officiella bostad, till en kostnad som slutligen bärs av allmänheten





