Stavfel på vägskylt till Åkeshofs slott sedan 1990

En journalist upptäcker att en vägskylt till Åkeshofs slott i Stockholm har saknat ett s i ordet Åkeshof sedan 1990. Slottets pressansvariga är förvånad och menar att felet kanske kräver en utifrånperspektiv för att upptäckas. Trots att det är en liten sak, poängteras vikten av korrekt stavning.

Jonathan Loxdal upptäckte en misstänkt stavfel på en vägskylt i Stockholm som pekar mot Åkeshofs slott. Skylten, som har varit felaktig sedan 1990, saknar ett s i ordet Åkeshof och visar istället Åkehof.

Loxdal, som är språkintresserad, menar att felet är uppenbart och bör avhjälpas. Slottets pressansvariga, Vanja Vilbern, uttrycker förvåning och påpekar att många lokalbörjare inte har upptäckt felet. Hon anser att det kan krävas en "utifrånblick" för att se det. Loxdal känner en blandad känsla: det är bra att få synliggöra felet, men det gör också platsen lite mindre intressant.

Temat är enkelt: ett stavfel som varit kvar i decennier, och diskussionen om dess betydelse. Slutligen betonar Loxdal att rätt bör vara rätt, trots att vissa kanske tycker att det är en obetydlig sak





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Stavfel Åkeshofs Slott Stockholm Vägskylt Språk

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