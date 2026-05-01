Stavhopparen Alysha Newman avstängd i 20 månader efter missade dopningstester

Den kanadensiska stavhopparen Alysha Newman har stängts av i 20 månader efter att ha missat tre oannonserade dopningstester. Avstängningen börjar gälla i december 2025 och innebär att hon inte kan tävla förrän i augusti 2027.

Den kanadensiska stavhopparen Alysha Newman har drabbats av en avstängning på 20 månader efter att ha misslyckats med att fullgöra sina skyldigheter gällande rapportering av sin vistelseort för dopningskontroller.

Regelverket inom friidrotten, och i många andra sporter, kräver att atleterna kontinuerligt uppdaterar information om var de befinner sig. Detta är nödvändigt för att antidopningsorganisationer ska kunna genomföra oannonserade tester och säkerställa en rättvis tävlingsmiljö. Newman har vid tre tillfällen under förra året inte kunnat nås för dopningskontroll, vilket nu resulterat i den långa avstängningen. Det första tillfället inträffade den 27 februari 2025, då en dopningskontrollant besökte Newmans bostad men inte fick något svar.

I ett efterföljande mejl till AIU (Athletics Integrity Unit), friidrottens integritets- och antidopningsorgan, förklarade Newman att hon inte var hemma på grund av logistiska problem. Hon uppgav att hennes bilnycklar hade försvunnit, vilket förhindrade henne från att ta sig hem i tid. Denna förklaring accepterades dock inte som giltig. Nästa missade test skedde den 17 augusti 2025, på samma adress.

Dopningskontrollanten försökte även kontakta Newman via telefon, men utan framgång. Denna gång lämnade Newman ingen förklaring till sin frånvaro. Det tredje och avgörande missade testet ägde rum den 23 augusti 2025. Newman var initialt på plats vid den angivna tiden, klockan halv nio på morgonen, men lämnade snabbt platsen med hänvisning till en brådskande tv-inspelning.

Hon bad om att få skjuta upp testet, vilket beviljades, men det test som hon genomförde senare samma kväll godkändes inte av AIU. Detta berodde troligen på att det inte uppfyllde de strikta kraven för oannonserade tester och räknades därför som den tredje missen i rapporteringen av hennes vistelseort. Avstängningen på 20 månader träder i kraft den 3 december 2025. Detta innebär att Alysha Newman inte kommer att kunna delta i några tävlingar under denna period.

Hon är dock välkommen att återvända till tävlingsbanan i början av augusti 2027. Fallet understryker vikten av att atleter fullt ut följer antidopningsreglerna och är tillgängliga för tester när de begärs. Det är atletens ansvar att säkerställa att de kan nås och att de kan genomföra ett test vid ett oannonserat besök. AIU har en nolltoleranspolicy mot dopning och kommer att fortsätta att strikt tillämpa reglerna för att skydda integriteten i friidrotten.

Newman har möjlighet att överklaga beslutet, men har ännu inte gjort det. Händelsen väcker också frågor om logistiken kring dopningskontroller och hur man kan säkerställa att atleterna får tillräckligt med information och stöd för att uppfylla sina skyldigheter. Det är viktigt att det finns en tydlig och transparent process för dopningskontroller, så att atleterna känner sig rättvist behandlade och att systemet uppfattas som trovärdigt.

Denna incident kommer sannolikt att leda till en översyn av rutinerna kring rapportering av vistelseort och genomförandet av dopningskontroller inom friidrotten





Di:s experter betygsätter rapporterna den 29 aprilDi:s analytiker sammanfattar och betygsätter onsdagens rapporter. En aktie rusade efter att ha publicerat siffrorna, och Di:s köpråd blev därför en succé.Läs om:✓ Varför Volvo Cars historiskt svaga vinst inte oroar mer.✓ Gruvutrustaren som kan knappa in på konkurrenten.✓ Astra Zenecas rekordvinst.

