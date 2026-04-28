Steam Controller släpps i maj – pris och detaljer

Valve har bekräftat att Steam Controller kommer att lanseras i maj till ett pris av 99 euro. Kontrollen erbjuder anpassningsbara knappar, haptisk feedback och bred plattformskompatibilitet.

Valve har nu officiellt bekräftat att deras innovativa spelkontroll, Steam Controller , kommer att vara tillgänglig för köp från och med maj månad. Detta besked kommer efter en längre väntan och flera justeringar av lanseringsdatumet.

Ursprungligen presenterades Steam Controller i november förra året, samtidigt som Valve avtäckade sina ambitiösa planer för speldatorn Steam Machine och det virtuella verklighetssystemet Steam Frame. Vid den tidpunkten var ambitionen att alla tre produkterna skulle nå marknaden under början av 2026. Dock har de fluktuerande och stigande priserna på minneskomponenter tvingat Valve att ompröva sin tidsplan och skjuta upp lanseringen av Steam Controller.

Även om det exakta datumet för lanseringen av Steam Machine och Steam Frame fortfarande är höljt i dunkel, har Valve försäkrat att de fortsätter att arbeta mot att släppa åtminstone Steam Machine under innevarande år. Fokus har nu skiftats till att färdigställa och leverera Steam Controller, vilket ses som en viktig komponent i Valves ekosystem av spelrelaterad hårdvara och mjukvara. Steam Controller utmärker sig genom sin mångsidighet och anpassningsbarhet.

Den är en trådlös handkontroll som erbjuder imponerande 35 timmars batteritid på en enda laddning. Kontrollen är utrustad med en omfattande uppsättning av inmatningsmetoder, inklusive traditionella knappar, ett precist styrkors, analoga joysticks, ett inbyggt gyro för rörelsekänslighet och innovativa trackpads med avancerad haptisk feedback. Denna kombination av funktioner ger spelare en unik och anpassningsbar spelupplevelse. En av de mest framträdande egenskaperna hos Steam Controller är den tillhörande mjukvaran, som ger spelare möjlighet att fullständigt anpassa knapplayouten och funktionerna.

Detta innebär att spelare kan mappa om knapparna för att optimera kontrollschemat för specifika spel, vilket resulterar i en mer intuitiv och effektiv spelupplevelse. Dessutom är Steam Controller utrustad med en dedikerad knapp märkt med "Steam", som fungerar som både en strömbrytare och en snabbåtkomstgenväg till spelarens Steambibliotek. Detta gör det enkelt att navigera och starta spel direkt från kontrollen. Kompatibiliteten är en annan stark sida hos Steam Controller.

Den är fullt kompatibel med alla plattformar som stöds av Steam, inklusive Windows, macOS, Linux och Valves egen handhållna spelkonsol, Steam Deck. Detta breda stöd säkerställer att spelare kan använda Steam Controller med en stor mängd spel och på olika enheter. Steam Controller kommer att släppas den 4 maj och kommer att ha ett rekommenderat försäljningspris på 99 euro, vilket motsvarar cirka 1070 svenska kronor.

Lanseringen markerar ett viktigt steg framåt för Valve i deras strävan att skapa en komplett och integrerad spelupplevelse för sina användare





Steam Controller Valve Spelkontroll Steam Machine Steam Frame Gaming PC Gaming Lansering Pris Haptisk Feedback

