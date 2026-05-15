Stefan Pålsson (S) refuses to listen to experts on wind farm project

Halmstad city council member Stefan Pålsson (S) has been criticized for not listening to experts and other politicians regarding the environmental impact of a wind farm project in Bräknesbacken. He has also been accused of disregarding the rights of the local community and residents.

Inga inventeringar eller konsekvensanalyser har gjorts på fem stora våtmarker, ädellövskogen eller biotopskyddsområdet där tio 250 meter höga vindkraftverk ska placeras på 170–190 meters höjd över havet.

Det skriver Lisbeth Amhag apropå uttalanden av. "Jag förstår att föreningen inte vill ha vindkraft vid Bräknesbacken. Den uppfattningen respekterar jag", skriver Stefan Pålsson i ett svar direkt.visar att Stefan Pålsson (S) inte vill lyssna eller diskutera med ekonomer, forskare, intresseorganisationer och andra politiker om miljökonsekvenserna av en "vindkraftspark". Aktuellt är det för Bräknesbacken mellan Oskarström och Simlångsdalen i Halmstads kommun. Rättssäkerheten och egendomsskyddet åsidosattes direkt för de boende av Halmstad kommun med Pålsson (S) i spetsen.

Att Stefan Pålsson inte vill lyssna har redan visat sig då han under tre år vägrat att träffa "den här föreningen" som han kallar oss. I stället försvarar sig Pålsson med att han var på vindkraftsprojektörens informationsmöte i februari 2023 i Simlångsdalen som de haft samråd med i flera år. Ingen av de boende fick ställa frågor, allt gick ut på att sälja vindkraft utan motstånd.

Rättssäkerheten och egendomsskyddet åsidosattes direkt för de boende av Halmstad kommun med Pålsson (S) i spetsen.sig Pålsson för bröstet att han tog emot "föreningens protestlista" under tio minuter den 3 september 2024 strax innan kommunstyrelsens ansvariga politiker i Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna beviljade tillstånd för uppförande och drift av Bräknesbacken. Emot beslutet röstade övriga partier, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Halmstads lokala parti (numera Halmstadpartiet), Vänsterpartiet och Liberalerna, då det finns höga naturvärden i området och att det påverkar enskilda bostadsägares livsmiljö och fastighetsvärden, men också landskapsbilden och olika kulturmiljöer.

Den sista kontakten med Stefan Pålsson sommaren 2025 om föreningens begäran om återkallning av beslutet delegerades till Simon Lindgren (M) och kommunekologen med budskapet att han/de vill avvakta domstolens prövning och att "ärendet är avslutat". Området är avsett för rekreation och friluftsliv och Hallandsledens södra del löper igenom.

Intill finns 113 bostäder med 400 boende som drabbas av hög- och lågfrekventa bullernivåer, infraljud, roterande skuggor, pulserande blixtljus och minskade fastighetsvärden.får föreningen och många bostadsägare försvara sig med egna krafter för sin livsmiljö, natur och ekonomi i domstolen där 141 överklaganden nu hanteras. Vår kamp fortsätter





Hallandsposten / 🏆 8. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Halmstad Wind Farm Environment Rights Community

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Culum lär stoppas från att döma Djurgårdsmatcher: 'Gör det bästa för honom' - BollklubbenDubbla misstag som gynnat Djurgården. Nu ser linjedomaren Mehmet Culum ut att tillfälligt stoppas från de blårandigas matcher. - Vi gör det som är bäst för honom och lagen, säger Stefan Johannesson, ansvarig för elitdomarna, i Bollklubben.

Read more »

Mehmet Culum stoppas från att döma Djurgårdens matcherEfter kontroversiella domslut i Djurgårdens premiärmatch mot Gais beslutades att Mehmet Culum ska terugas från att döma Djurgårdens matcher. Chefordomaren Stefan Johannesson förklarar att det görs för att bevara neutralitet och underlätta både domaren och lagen.

Read more »

Halmstads kommun stoppar företagare som vill etablera verksamhet i området vid NissanDet är djupt problematiskt att Halmstads kommun stoppar företagare som vill etablera verksamhet i området vid Nissan. För Centerpartiet är det självklart att kommunen ska uppmuntra initiativ som skapar liv, rörelse och attraktivitet i stadskärnan. En restaurang vid Nissan skulle bidra till fler människor i rörelse, ökad trygghet och ett mer levande centrum. Kommunen ska vara en partner till företagen och underlätta etableringar, skapa flexibilitet och hitta lösningar – särskilt när initiativen bidrar till ett mer levande Halmstad.

Read more »

Så beskrivs samtalen mellan Donald Trump och Xi JinpingInga stora nyheter har kommit ut efter mötena mellan Donald Trump och Xi Jinping. Men båda länderna verkar utåt sett nöjda med besöket. – Det finns bättre förutsättningar för att kommunicera mellan länderna i framtiden, säger Asienkorrespondent Stefan Åsberg.

Read more »