Stefan Stern: 'S klarar inte att styra Sverige' - röstar på Ulf Kristersson

Stefan Stern, tidigare socialdemokratisk toppolitiker, uttalar sig om varför han ställer sig bakom Ulf Kristersson i årets val. Stern menar att S-ledda regeringar har misslyckats med att leda Sverige och ge en trygg framtid.

Mats Svegfors berättade nyligen på DN Debatt att han inte längre kan rösta på M. Samtidigt kliver den tidigare S-toppen Stefan Stern fram och berättar varför han har bytt sida.

Stern, som i dag arbetar som rådgivare till flera bolag inom näringslivet, skriver att S inte längre klarar att styra Sverige och ge folk en trygg framtid. Stefan Stern tidigare arbetat som statssekreterare och planeringschef inom socialdemokratisk regim och menar att S-ledda regeringar under Stefan Löfven (2014-2021) och Magdalena Andersson (2021-2022) bryter den framgångsrika reformtakten





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ulf Kristersson Stefan Stern S-Argument Stefan Löfven Magdalena Andersson

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Minister invigde Staffanstorps bunker: ”Säger något om Sverige”Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar, och Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp invigde kommunens bunker i Eslöv

Read more »

Sverige arrangerar Natomöte på utrikesministernivåSverige arrangerar sitt första Natomöte på utrikesministernivå i Helsingborg. Mötet kommer att fokusera på tre centrala frågor: ökade försvarsinvesteringar, att skala upp försvarsindustrins produktion och fortsatt stöd till Ukraina.

Read more »

Ulf Rosberg valdes till ny ordförande i svenska tennisförbundetUlf Rosberg har valts till ny ordförande i svenska tennisförbundet efter att den anmälta Ulf Gardell utvisades från styrelsen.

Read more »

Ulf Kristersson och Mark Rutte håller pressträff | Senaste nytt på SvDStatsminister Ulf Kristersson och Natos generalsekreterare Mark Rutte håller just nu en pressträff från Natotoppmötet i Helsingborg.

Read more »