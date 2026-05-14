Stefano Allegri lämnar Milan efter konflikt med Zlatan Ibrahimovic

Enligt källor till den italienska tidningen tros en konflikt med Zlatan Ibrahimovic vara orsaken till att Milan-tränaren Stefano Allegri lämnar sin post. Gnistan som utlöste bråket tros vara valet av tredjemålvakt till nästa säsongs trupp, en fråga som ska ha fått de båda fotbollsprofilerna att explodera.

En konflikt med Zlatan Ibrahimovic tros vara orsaken till att Milan -tränaren Stefano Allegri lämnar sin post, enligt källor till den italienska tidningen. Enligt tidningen har Allegri irriterats på att Ibrahimovic regelbundet haft kontakt med den tidigare spelaren Antonio Cassano, som ofta riktar skarp kritik mot Milan .

Tränaren ska även ha reagerat starkt på att Ibrahimovic uppges ha lagt sig i det sportsliga genom att ge taktiska råd direkt till spelare. Gnistan som utlöste bråket tros vara valet av tredjemålvakt till nästa säsongs trupp, en fråga som ska ha fått de båda fotbollsprofilerna att explodera. Enligt tidningen var det inga vackra ord som utväxlades och sedan dess ska Ibrahimovic knappt ha synts till på träningsanläggningen Milanello. Relationen mellan Allegri och Ibrahimovic ska vara i princip obefintlig.

Det är inte den enda i ledningen som uppges hänga löst. Klubbens VD Giogio Furlani har även riktats skarp kritik





