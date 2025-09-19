Stegruds agerande väcker frågor om SD:s framtid och regeringsduglighet

Jessica Stegruds agerande som fotograf åt en högerextrem aktivist utmanar Sverigedemokraternas strävan efter regeringsduglighet, väcker frågor om partiets identitet och potentiellt hotar Tidösamarbetet.

Jessica Stegrud s agerande, som involverat att agera fotograf åt den högerextrema aktivisten Nick Alinia , kastar en skugga över Sverigedemokraterna s (SD) strävan efter regeringsduglighet. Stegrud filmade Alinias konfrontation och förföljelse av två tonåringar på Stockholms central, vilket har väckt frågor om hennes roll och ansvar. Stegruds försvar, att hon filmade för sin trygghets skull efter att de kallat Alinia för nazist, ifrågasätts.

Hennes beteende, inklusive att följa efter tonåringarna och zooma in på en tågvärd, ses av många som att hon aktivt bidrog till att eskalera situationen och leverera innehåll till en högerextrem aktivist känd för att hänga ut politiska motståndare. Hennes handlingar, i kombination med att hon delat högerextrema influencers i sociala medier, ifrågasätter hennes lämplighet som riksdagsledamot och skadar SD:s försök att framstå som ett parti redo för regeringsansvar.\Fallet Stegrud lyfter fram djupare frågor om SD:s identitet och framtid. Partiet har tagit steg för att bli mer regeringsdugligt, som att stödja Nato, acceptera EU-medlemskapet och finansiera public service. Jimmie Åkesson har bett om ursäkt för SD:s tidigare uttalanden. Stegruds agerande riskerar dock att undergräva dessa ansträngningar. Hennes beteende och kopplingar till högerextrema figurer påminner om partiets mörka politiska arv och försvårar deras chanser att vinna politiskt inflytande. Det finns en risk att sådana handlingar hindrar SD:s ambitioner att få ministerposter efter nästa val. Det framgår att Stegrud tagit med sig Nick Alinia till riksdagen, vilket väcker farhågor om att Alinia, som delat propaganda från nazistiska aktivistklubbar, skulle kunna få tillträde till regeringskansliet. Detta förstärker kritiken mot partiets omdöme och förmåga att utse lämpliga personer till viktiga positioner. SD:s val att tillåta Alinia i riksdagen väcker frågor om deras värderingar och vilka de anser vara acceptabla kontakter.\Situationen belyser också en klyfta mellan SD:s agerande och den medieverklighet som de övriga Tidöpartierna verkar i. Inom SD:s kretsar betraktas Stegrud som en hjälte, vilket kan innebära att hon kan behållas i riksdagsgruppen utan större påverkan på opinionssiffrorna. Detta riskerar dock att skapa problem för Tidösamarbetet, särskilt om Liberalerna försöker driva igenom ett ja till SD i regeringen. Ytterligare skandaler kan göra detta omöjligt. Stegruds agerande ger också bränsle åt vänstern inför valet, och kan potentiellt gynna dem, likt hur Fremskrittspartiet i Norge trots sitt bästa val någonsin, såg mittenväljare fly till vänster. De viktiga reformer som Tidöpartierna planerar för kriminal- och migrationspolitiken hotas om SD inte agerar. Frågan om SD:s lämplighet att sitta i regeringen borde riktas till Jimmie Åkesson. Stegruds agerande riskerar att äventyra SD:s chanser att framstå som ett parti redo att axla regeringsansvar





