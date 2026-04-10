Stena Bulks vd om läget vid Hormuzsundet: ”En extrem situation”

Erik Hånell, vd för Stena Bulk, beskriver den pressade situationen för företagets besättning vid Hormuzsundet efter att Iran stängt sundet. Han betonar de ökade riskerna, de dagliga explosionerna och behovet av en diplomatisk lösning för att återöppna sundet. Diskussionen inkluderar även Irans krav på betalning för fri passage och de säkerhetsmässiga och ekonomiska konsekvenserna av den nuvarande situationen.

Stena Bulk s vd Erik Hånell beskriver den pressade situationen för besättningen vid Hormuzsundet . Han betonar den extrema situationen och de ökade riskerna jämfört med tidigare erfarenheter. Det svenska tankrederiet Stena Bulk , liksom många andra rederier, har fartyg fast vid Hormuzsundet efter att Iran stängt det. Hånell har daglig kontakt med sin personal ombord och på land, som befinner sig i området.

Han rapporterar att besättningen mår bra under omständigheterna, trots den pressade situationen. Han berättar om de dagliga explosionerna som initialt var mycket stressande, men att besättningen delvis har vant sig. Besättningen är välförsedd med förnödenheter, men Hånell antyder att om situationen fortsätter i flera veckor kommer ytterligare resurser att behöva tillsättas. Av säkerhetsskäl vill Hånell inte avslöja antalet fartyg Stena Bulk har vid Hormuzsundet. Det finns i nuläget ingen prognos för när sundet kan öppnas igen, vilket skapar stor osäkerhet för rederiet och dess personal.\Hånell uttrycker hopp om en diplomatisk lösning och hänvisar till fredssamtalen i Islamabad som en möjlig väg framåt. Han hoppas att sundet skulle kunna öppnas inom den närmaste veckan, men konstaterar att ingenting ännu har skett. Iran har framfört krav på fri passage mot betalning, men Hånell ser detta som en kortsiktig lösning med flera problem. Bland annat skulle betalningar till Iran innebära brott mot pågående sanktioner. Han lyfter också säkerhetsaspekten som en svårighet. Hånell menar att de är öppna för en kortsiktig lösning om en bred överenskommelse nås och om alla rederier och flaggstater godkänner den. Men som enskilt rederi kan de inte själva ta ett sådant beslut. Det primära målet är att Hormuzsundet ska kunna hållas öppet som tidigare, för att säkerställa säker passage för fartyg och fortsatt global handel. Den nuvarande situationen skapar betydande logistiska och ekonomiska utmaningar för Stena Bulk och andra rederier, vilket påverkar den globala oljehandeln och andra varuflöden.\Situationen vid Hormuzsundet illustrerar den komplexa geopolitiska miljön och de risker som sjöfarten ställs inför. Stena Bulks hantering av situationen visar på rederiets engagemang för sin personal och dess strävan att hitta långsiktiga och hållbara lösningar. Den dagliga kontakten med besättningen och fokus på välfärd understryker vikten av att prioritera säkerheten och personalens välbefinnande i en svår och oförutsägbar situation. Hånells kommentarer belyser de svårigheter som rederier står inför när de navigerar i politiskt känsliga områden och hanterar säkerhetsrisker. Förhoppningen om en diplomatisk lösning reflekterar önskan om stabilitet och säkerhet för sjöfarten och den globala ekonomin. Denna situation kräver noggrann övervakning och samarbete mellan olika aktörer för att säkerställa fri passage och undvika ytterligare eskalering av konflikten





Iran delar säkra rutter i Hormuzsundet, spänningar fortsätterIrans flotta publicerar kartor över säkra rutter genom Hormuzsundet, samtidigt som spänningarna i regionen ökar. USA:s president beordrar militär närvaro och Pakistan fördömer Israels attacker i Libanon.

Iranska medier: Iran stänger HormuzsundetIran stänger Hormuzsundet som svar på israeliska attacker mot Libanon, rapporterar AP med hänvisning till iranska statliga medier.Vita huset kallar draget både ”oacceptabelt” och ”falskt” men står svarslöst inför frågan; vem kontrollerar sundet?

Iran ger ut karta över säkra rutter i HormuzsundetIrans flotta har publicerat en karta för att ”undvika minor” i Hormuzsundet, uppger iranska medier. Huvudpassagen uppges inte vara säker.”Sundet kommer att vara öppet”, svarar USA:s president Donald Trump i versaler.

Tre frågetecken om vapenvilan: Hormuzsundet, Israels attacker och samtalen i PakistanVapenvilan mellan USA och Iran verkar hänga på en skör tråd. Iran menar att Israels attacker i Libanon bryter mot avtalet – samtidigt står trafiken i Hormuzsundet fortfarande still. – Risken är stor att fredssamtalen inte kommer igång som planerat, säger SVT:s Mellanösternkommentator Samir Abu Eid.

Trump rasar mot Nato – söker hjälp via Rutte för att öppna HormuzsundetDonald Trump uttrycker ilska över Natos agerande och söker stöd från Mark Rutte för att få hjälp med att öppna Hormuzsundet. Detta kommer efter upprepad kritik mot försvarsalliansen.

Rutte ringer runt – för att säkra HormuzsundetDonald Trump är rasande på Nato – och tar hjälp av Mark Rutte. Nu ringer generalsekreteraren runt till allierade för att be om hjälp att öppna Hormuzsundet, enl

