Stig H Johansson, 80, flyttade till demensboende, his wife Karin reveals the truth about his Alzheimer's and vascular dementia diagnosis

Stig H Johansson, a renowned Swedish racehorse trainer and jockey, has been diagnosed with Alzheimer's disease and vascular dementia. His wife Karin Johansson has revealed the truth about his condition, describing the years as tough and challenging.

Det har gått ett år sedan travikonen Stig H Johansson, 80, flyttade till ett demensboende. Sedan den 25 maj 2025 har Karin Johansson, hans fru, lämnat över den stora bucklan ensam.

Då bestämde sig Karin Johansson för att berätta sanningen för alla. att Stig H Johansson drabbats av Alzheimers sjukdom och vaskulär demens. Det var en diagnos han fick redan i januari 2020. Karin Johansson beskriver åren som tuffa, när hon var tvungen att hålla sjukdomen hemlig för allmänheten i fem år. - Det var tunga och jobbiga år.

Stig ville att livet skulle fortsätta som vanligt, även om jag märkte att det sakta blev sämre och sämre, och att vardagen och tillvaron blev krångligare, säger hon och fortsätter: - Vi fortsatte ändå att resa och göra roliga saker. Men med den här sjukdomen är det ingenting som bara händer "pang". Det går långsamt och är väldigt individuellt. - Jag tror mig veta att det var mycket rykten, men det var aldrig någonting som nådde mig.

Men det hade varit så mycket enklare om han hade velat prata om det och vi varit öppna om sjukdomen. Han hade fått ta emot så mycket stöd och kärlek. - Den "friska" Stig backade aldrig för någonting, han drog aldrig en vit lögn och var så rak och otroligt ärlig hela tiden. Det går ju inte, men förstå mig rätt: Hade Stig fått den här diagnosen när han var frisk tror jag han hade hanterat det annorlunda.

De första tecknen på att allting inte stod rätt till kom under en semesterresa på Mauritius 2017, för att sedan förvärras efter ett minnestest 2018. - Stig var lugn när han fick beskedet. Han konstaterade: "Jag har haft ett fantastiskt liv, men nu har jag dragit en sämre lott". Jag upplevde att han där och då stängde igen dörren och ville inte prata om sjukdomen mer.

- Jag ville vara stöttande och inte bryta ihop därinne hos överläkaren. Jag har lyssnat och hört om andra par som drabbas av detta som verkligen kraschar. Så blev det inte för oss. Vi höll ihop, åkte hem och fortsatte ungefär som vanligt.

Jag började läsa på jättemycket om alzheimer. Jag försökte, men han ville inte höra eller prata någonting om sjukdomen, och så förblev det. Sedan den 9 maj i fjol bor Stig H Johansson, i dag 80 år, på ett boende för yngre och äldre personer med demenssjukdom. - Det är bara några kilometer hemifrån.

Det är "vår" miljö där. Det är gröna fält, det går hästar i hagarna. Det är väldigt trivsamt, säger hon och fortsätter: - Stig har tappat ganska mycket av talet nu. Han kan börja på fraser, men sedan tynar det bort i ingenting, sa hon då.

- Hans mående är ganska bra för det mesta, han kan ibland vara lite orolig. Men jag tycker han är vid gott mod. Det är ingen dramatik för mig att åka dit, eller därifrån. - Jag tycker inte det känns rätt att gå in på några detaljer, men det är nästan ingenting som är han längre.

Det är ju så att den här sjukdomen monterar ner människor. Ingenting blir bättre i den här sjukdomen, och den går bara åt fel håll. - Att se den här starka personen förändras och att vi inte kan minnas tillsammans. Tänk vad han hade kunnat berätta om sitt liv.

Det är jättetråkigt. Det känns otroligt orättvist. Det är en förfärlig sjukdom. - Vi har bott i 42 år under samma tak, det är klart att det är en väldig omställning, och omställningen kommer inte från dom goda åren innan han blev sjuk.

Min tillvaro är betydligt enklare, men det är förstås en jättestor sorg att det blev så här





Alzheimer's Disease Vascular Dementia Demensboende Train Jockey Racehorse Sweden Paris France Prix D'Amérique Elitloppet Victory Tilly Queen L

