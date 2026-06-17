Stigande havsnivåer hotar Sveriges kuster - se risken i din kommun

DN:s karttjänst visar hur framtida högvattenhändelser kan drabba 17 riskområden längs Sveriges kuster. Havsnivåerna stiger allt snabbare på grund av klimatförändringarna.

Världshaven stiger allt snabbare som en konsekvens av den globala uppvärmningen. Tempot har dubblerats de senaste 30 åren och väntas fortsätta accelerera, enligt FN:s klimatpanel IPCC.

För Sveriges del innebär detta ett akut hot mot kustsamhällen, infrastruktur och ekosystem. Längs hela kusten pågår ett intensivt arbete för att hantera det stigande havet, och Myndigheten för civilt försvar (MCF) har pekat ut 17 särskilda riskområden där framtida översvämningar kan få störst konsekvenser. I DN:s nya karttjänst kan du nu se hur en hundraårshändelse vid seklets slut eller år 2150 skulle drabba bebyggelsen om inga åtgärder vidtas. Karttjänsten bygger på två scenarier.

Det första är mer konservativt och utgår från en hundraårshändelse år 2100 enligt det mest optimistiska klimatscenariot från SMHI. Det andra är extremt och skildrar en hundraårshändelse år 2150 enligt det mest pessimistiska scenariot, vilket MCF använder för sina risk- och hotkartor enligt EU:s översvämningsdirektiv.

Skillnaderna mellan scenarierna är stora: i scenario ett varierar högvattennivåerna mellan 127 cm i Gävle och 294 cm i Halmstad, medan scenario två visar betydligt högre nivåer på grund av den längre tidshorisonten och värre klimatutveckling. Landhöjningen efter istiden kompenserar delvis för havsnivåhöjningen i norra Sverige, medan sydkusten är nästan helt utan denna kompensation. Konsekvenserna av en storskalig översvämning skulle bli omfattande. Tusentals byggnader riskerar att översvämmas, vilket hotar bostäder, företag och samhällsviktiga funktioner som sjukhus och elförsörjning.

Försäkringskostnader kan skena, och kommuner tvingas investera i dyra skyddsåtgärder som vallar, barriärer och pumpstationer. Samtidigt visar forskning att extrema väderhändelser, som stormar och skyfall, kan förvärra situationen ytterligare. Karttjänsten är ett viktigt verktyg för att öka medvetenheten och underlätta planeringen, men den har begränsningar: den tar inte hänsyn till kulvertar under motorvägar eller risken för att oväder kan bli kraftigare i ett varmare klimat.

För att möta hotet krävs en kombination av lokala anpassningar och globala utsläppsminskningar, där varje tiondels grad högre temperatur gör skillnad





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Havsnivåer Klimatförändringar Översvämning Sverige Riskområden

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