Stigande transportkostnader och tragiska händelser präglar VM-uppladdningen – Nyheter från den globala arenan

Fotbollsfans som reser till VM i USA ställs inför högre transportkostnader till arenorna i New Jersey, samtidigt som tragiska händelser som en dödlig attack mot Unicef-fordon på Gazaremsan och en omfattande polisjakt i Sverige uppmärksammas. Dessutom rapporteras om gripandet av en misstänkt kartelledare i Dubai, Coventrys återkomst till Premier League och en stor vapenaffär mellan USA och Tyskland, samt en positiv utveckling på New York-börsen drivet av lägre oljepriser.

Fotboll sfans som planerar att bevittna sommarens VM i USA kan stöta på oväntade kostnader, inte bara för matchbiljetterna. I New Jersey , där flera matcher ska spelas, höjer delstaten priserna för kollektivtrafik till MetLife Stadium markant. Från och med fredagen kommer en tur-och-retur-resa från Penn Station i New York till arenan att kosta 150 dollar, en betydande ökning från de tidigare knappa 13 dollar.

Denna prisökning, som motsvarar nästan 1 400 svenska kronor, har mötts av kritik från Internationella fotbollsförbundet (Fifa). Fifa varnar för att högre kostnader för supportrar kan leda till minskade ekonomiska fördelar för New Jersey som värd för turneringen. Delstaten försvarar åtgärden med att intäkterna är nödvändiga för att täcka kostnaderna för att arrangera VM. I en tragisk händelse har två personer omkommit till följd av en israelisk attack mot fordon som tillhör FN:s barnfond, Unicef. Attacken drabbade två fordon som var under transport för att leverera dricksvatten till invånare på Gazaremsan. Ytterligare två personer skadades i samband med incidenten. Unicef har i ett pressmeddelande uppmanat israeliska myndigheter att omedelbart utreda händelsen och ställa de ansvariga till svars. Organisationen betonar att det rörde sig om en rutinleverans från en vattenstation som är avgörande för att förse hundratusentals människor med rent vatten. Samtidigt rapporteras det från Halland att en man i 20-årsåldern har kört av vägen i närheten av Helsingborg efter en långvarig polisjakt. Jakten inleddes natten mot lördagen när mannen vägrade stanna för en patrull som misstänkte rattfylleri och olovlig körning. Under förföljelsen observerade polisen hur mannen kastade ut föremål ur bilen, vilka nu söks av. I en separat händelse har polisen i Dubai gripit en irländsk medborgare som misstänks ha kopplingar till ett internationellt kriminellt nätverk. Irländska medier har bekräftat att det rör sig om Daniel Kinahan, som anses vara ledare för Kinahankartellen. Kartellen är inblandad i en våldsamm strid med en annan grupp, en konflikt som sedan 2015 har krävt minst 18 liv på Irland. Kinahan flydde till Spanien efter ett mordförsök 2016 och senare till Dubai, varifrån han tros ha fortsatt att styra kartellen. USA har utfärdat sanktioner mot kartellen, som misstänks för narkotikasmuggling och penningtvätt. I England har fotbollsklubben Coventry återigen lyckats avancera till Premier League efter 25 års frånvaro. Klubben säkrade sin plats på fredagskvällen efter ett 1-1-resultat borta mot Blackburn, där mittbacken Bobby Thomas blev matchhjälte med sitt kvitteringsmål i slutminuterna. Vid Coventrys senaste medverkan i högstaligan fanns fyra svenskar i truppen: Magnus Hedman, Roland Nilsson, Richard Spong och Andreas Dahl. USA:s utrikesdepartement har godkänt en vapenaffär med Tyskland värd 108 miljarder kronor. Affären inkluderar bland annat fartyg och radarsystem och beskrivs av USA som ett sätt att stärka en Nato-allierad och uppnå landets utrikespolitiska och nationella säkerhetsmål. Lockheed Martin och RTX Corporation är de företag som ska tillverka utrustningen. På den finansiella marknaden avslutade New York-börsen veckan med en kraftig uppgång, delvis tack vare att oljepriset sjönk efter att Iran signalerat att Hormuzsundet skulle öppnas för fri passage. Dow Jones industriindex ökade med 1,8 procent, S&P 500 med 1,2 procent och Nasdaq med 1,5 procent. Uppgången följde på ett meddelande från Irans utrikesminister om att Hormuzsundet är öppet för kommersiella fartyg så länge vapenvilan gäller





