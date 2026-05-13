Stina Blackstenius: 'Tack så mycket, ni är de bästa fansen i världen' efter Champions League-match mot Everton

Stina Blackstenius, en av de främsta spelarna i det svenska damlandslaget, blev stor hjälte när hon avgjorde matchen mot Everton i den sista omgången av Women's Super League. Hennes mål innebar att Arsenal tog sig direkt till Champions League nästa säsong, samtidigt som Chelsea och Manchester United väntar på sista omgången.

Stina Blackstenius , 30, blev stor hjälte i kampen om direktplatsen till Champions League . Svenskan gjorde matchens enda mål mot Everton . Och det dröjde till den tredje tilläggsminuten innan Blackstenius avgjorde för sitt Arsenal .efter nästan ett decennium och hon tog farväl av fansen.

– Jag har haft några av mina bästa och tuffaste stunder i mitt liv här. Jag förlorade min mamma när jag var här och utan alla fantastiska människor hade jag aldrig tagit mig igenom det. Ett tack är inte tillräckligt. Ni är de bästa fansen i världen.

Vi älskar er. Jag älskar er. Tack så mycket, säger Mead enligtI Meads sista hemmamatch blev det alltså en 1–0-seger och de tre poängen innebär att Arsenal har allt i egna händer för att lyckas ta hand om andra platsen i Women’s Super League, vilket betyder en direktplats till Champions League nästa säsong. Konkurrenten är stadsrivalen Chelsea som inför den sista omgången är två poäng bakom Arsenal.

Att sluta trea innebär en kvalplats till Champions League. Manchester City redan har säkrat titelnArsenal gästar nästjumbon Liverpool som redan säkrat ett nytt kontrakt och Chelsea tar emot ett Manchester United som kommer att sluta fyra oavsett resultat





