Stina Blackstenius tar kaptensbindeln: En ny roll för landslagsstjärnan

Landslagsanfallaren Stina Blackstenius förväntas leda det svenska landslaget som kapten, en ny roll i hennes imponerande karriär. Med Kosovare Asllani borta och Nathalie Björn skadad, har förbundskapten Tony Gustavsson valt Blackstenius, som har flest landskamper bland de "lagdelskaptenerna".

En helt ny roll väntar landslagsanfallaren Stina Blackstenius , som med sina imponerande 126 landskamper för Sverige nu ser ut att ta på sig kaptensbindeln. Med Kosovare Asllani borta och Nathalie Björn skadad har förbundskapten Tony Gustavsson tvingats tänka om och hitta nya lösningar för ledarskapet i laget. Det mesta tyder på att det blir Blackstenius som får äran att leda det svenska landslaget mot Danmark. Hon är den spelare i laget med flest landskamper bland de som tidigare haft rollen som 'lagdelskaptener'.

Trots sin långa och framgångsrika karriär i landslaget är detta en helt ny utmaning för Blackstenius. Hon uttrycker både tacksamhet och entusiasm över det förtroende hon fått. 'Det är superroligt såklart och jag är väldigt tacksam för det förtroendet den här samlingen. Det känns bara jätteroligt', säger hon. 'Jag har ingen erfarenhet av det sedan tidigare men det känns jättestort, om det blir så, att leda Sverige ut. Det är en stor ära såklart. Det förutsätter ju att jag startar matchen men blir det så känner jag mig redo. Det känns spännande att ta sig an den uppgiften.'

Blackstenius betonar att hon avser att vara sig själv och fortsätta leda med exempel, något som hyllas av hennes lagkamrater och tränare. Hon ser inte att rollen som lagkapten kommer att förändra hennes sätt att spela eller bidra till laget. 'Jag ska bara vara den jag är och den spelaren jag är. Det kommer inte förändra någonting, jag är bara tacksam för det uppdraget och ska försöka ta så mycket ansvar jag kan. Bidra till att vi vinner matchen.'

Förbundskapten Tony Gustavsson framhäver Blackstenius ledaregenskaper och betonar vikten av att hon fortsätter att vara sig själv. Han beskriver henne som en spelare som leder med sitt hårda arbete, engagemang och förmåga att prioritera laget. 'Det är viktigt att Stina är sig själv. Hon ska inte ändra någonting. Det är en styrka som kapten att man är sig själv. Stina leder med att pressa hårt, jobba hårt och alltid tänka på laget först. Hon sprider ett lugn omkring sig, på så sätt är hon perfekt', säger Gustavsson.

Blackstenius själv har tidigare inte funderat över att bli lagkapten, då laget haft många framstående ledare genom åren. Hon har inspirerats av dessa ledare och tror att det finns många olika sätt att vara en framgångsrik lagkapten. Hon ser det som en positiv överraskning och en möjlighet att bidra till laget på ett nytt sätt. Parallellt med Blackstenius nya roll förbereder sig även andra spelare för nya utmaningar. Spelare som Rebecka Kafaji, som är redo att fylla tomrummet efter Kosovare Asllani, och Junttila Nelhage, som efter fem landskamper ingår i kaptensgruppen, visar på den bredd och potential som finns i det svenska landslaget. Junttila Nelhage uttrycker dock en känsla av att inte riktigt känna sig som en ledare ännu, vilket indikerar att rollen som lagkapten och ledarskapet i landslaget är en process av utveckling och anpassning.

Denna förändring i ledarskapet markerar en viktig fas för det svenska landslaget. Det ger nya möjligheter för spelare att växa och ta ansvar. Blackstenius, med sin erfarenhet och sitt engagemang, förväntas bli en stark ledare som kan inspirera laget till framgång. Samtidigt öppnar det upp för andra spelare att kliva fram och bidra till lagets sammanhållning och prestation. Det svenska landslaget står inför en spännande period där nya ledare tar plats och nya strategier implementeras för att nå sina mål. Hela laget verkar vara fokuserat på att skapa ett starkt samarbete och uppnå framgångar tillsammans. Det kommande mötet mot Danmark blir ett viktigt test för det nya ledarskapet och en chans för laget att visa sin potential.





fotbollskanal / 🏆 41. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stina Blackstenius Landslaget Lagkapten Fotboll Tony Gustavsson Kosovare Asllani Nathalie Björn Damfotboll Sverige

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JD Vance i fredssamtal med Iran – Trump hotar med blockad av HormuzsundetUSA:s vicepresident JD Vance deltog i fredsförhandlingar med Iran i Islamabad. Trots positiva tecken i mötet kring andra frågor, uteblev en överenskommelse gällande kärnenergi. President Trump svarade med att hota blockera Hormuzsundet, en viktig passage för världens olja. Irans revolutionsgarde svarar med att de har full kontroll över sundet och varnar för konsekvenser.

Read more »

MFF besegrade Gais i Allsvenskan med fem förändringarMalmö FF inledde Allsvenskan 2026 med en kryssmatch, men tog en seger mot Gais efter att ha gjort fem ändringar i startelvan. Nyförvärvet Oscar Sjöstrand och andra spelare klev in, och MFF ledde med Pontus Janssons mål och Sjöstrands mål. Gais svarade med förändringar och inledde med spelare som Oscar Pettersson och Mohamed Bawa. Matchen innehöll heta dueller och kontroverser, samt Janssons positiva kommentarer och Gais tränarens besvikelse.

Read more »

Matilda Vinberg förlänger med Tottenham: "Natt och dag" med ny tränareMatilda Vinberg har förlängt sitt kontrakt med Tottenham efter två år i klubben. Hon beskriver förändringen med den nya tränaren Martin Ho som en positiv "natt och dag" upplevelse jämfört med tiden under Robert Vilahamn.

Read more »

Blackstenius förväntas bära kaptensbindeln – Zigiotti Olme: 'Alla behöver steppa upp'Stina Blackstenius förväntas leda det svenska landslaget mot Danmark, med stöd från lagdelskaptenerna Julia Zigiotti Olme, Elma Junttila Nelhage och Jennifer Falk. Zigiotti Olme kommenterar vikten av att alla spelare tar extra ansvar i frånvaron av andra ledare.

Read more »

Stina Blackstenius tar kaptensrollen i VM-kvalmatchenStina Blackstenius, med dubbla OS-silver och VM-brons, utses till lagkapten för Sveriges damlandslag i VM-kvalmatchen mot Danmark. Hon ingår i en kaptensgrupp och betonar vikten av att vara sig själv i rollen.

Read more »

United Airlines VD i möte med Trump om jätteaffärAmerikanska flygbolaget United Airlines VD Scott Kirby tog upp en möjlig sammanslagning med American Airlines vid ett möte med USA:s president Donald Trump i februari, rapporterar Reuters med hänvisning till källor.

Read more »