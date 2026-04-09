Stina Blackstenius Tar Över Kaptensbindeln för Sverige i VM-Kvalet

På grund av skada kommer Stina Blackstenius att vara lagkapten för Sveriges damlandslag i VM-kvalmatcherna mot Danmark och Serbien. Förbundskapten Tony Gustavsson motiverar beslutet med Blackstenius imponerande form och erfarenhet.

I Kosovare Asllani s frånvaro på grund av skada kommer Stina Blackstenius att axla kaptensrollen för Sverige s damlandslag i de kommande VM-kvalmatcherna mot Danmark och Serbien . Förbundskapten Tony Gustavsson har fattat beslutet och motiverar det med Blackstenius imponerande form och erfarenhet. Gustavsson uttryckte sig till SVT Sport och menade att det kändes som en naturlig lösning för den aktuella samlingen.

Denna utnämning är särskilt betydelsefull med tanke på att både Kosovare Asllani och Nathalie Björn, som båda har haft kaptensrollen tidigare, är borta på grund av skador. Landslaget samlades i Göteborg inför de viktiga matcherna, där bortfallet av nyckelspelare som Asllani och Björn kräver strategiska anpassningar. \Blackstenius, som representerar Arsenal i klubblagssammanhang, har visat upp en stark prestation under de senaste veckorna, vilket har övertygat Gustavsson om hennes lämplighet för rollen. Gustavsson poängterade vikten av Blackstenius erfarenhet och hur den kommer att bidra till lagets stabilitet och prestation under de utmanande kvalmatcherna. Den traditionella ordningen för lagkaptener baseras vanligtvis på antalet spelade landskamper, och i detta fall är Blackstenius med sina 126 landskamper den mest erfarna spelaren i truppen. Andra spelare som är med i turordningen är Zigotti Olme (54 landskamper), Falk (41 landskamper) och Junttila Nelhage (5 landskamper). Vidare noteras att Zećira Mušović och Amanda Ilestedt återförenas i landslaget, med ett speciellt fokus på deras roll som mammor. Samtidigt uttryckte Gustavsson att han hade velat ha Asllani med i samlingen, och betonade hennes betydelse för laget. \Sveriges VM-kvalresa har hittills präglats av en 1-0 seger mot Italien på bortaplan och en oavgjord match, 0-0, borta mot Serbien. Nu väntar tuffa matcher mot Danmark på Gamla Ullevi nästa tisdag och mot Serbien på Nationalarenan i Solna kommande lördag. Båda matcherna kommer att sändas i SVT:s kanaler. SVT:s nyhetsredaktion betonar vikten av saklighet och opartiskhet i sin rapportering. Målet är att publicera sann och relevant information. I akuta nyhetslägen kan det vara svårt att säkerställa alla fakta, och då kommer man att rapportera vad man vet och vad man inte vet. Detta är en viktig period för det svenska damlandslaget, och lagets prestationer i dessa kvalmatcher kommer att ha stor betydelse för deras framtida framgångar i världsmästerskapet. Stina Blackstenius har en viktig roll att fylla och hela laget kommer att behöva prestera på topp för att säkra viktiga poäng





