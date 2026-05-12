Stjärnglans och utmaningar inför ishockey-VM i Schweiz

En djupgående genomgång av truppuppbyggnaden för Tre Kronor, Kanada och Schweiz inför det kommande världsmästerskapet i ishockey.

Inför det kommande ishockey-VM i Schweiz kokar det nu av förväntningar och spännande nyheter kring de olika nationernas trupper. Kanada har skickat en tydlig signal till omvärlden genom att bekräfta att världsstjärnan Sidney Crosby kommer att ansluta till laget.

För Kanada är detta en av de mest betydelsefulla förstärkningarna man kan tänka sig i detta skede. Trots att 38-åringen befinner sig i den senare delen av sin professionella karriär har hans prestationer i Pittsburghs Penguins varit inget mindre än fenomenala. Under den gångna grundserien levererade Crosby hela 29 mål och totalt 74 poäng på 68 matcher, vilket visar att han fortfarande besitter en nivå i absolut världsklass.

Efter ett besviket VM i Sverige förra året där Kanada slutade på en femteplats, och en smärtsam förlust i OS-finalen mot USA, är revanschen nu det primära målet för det nordamerikanska laget. Tillsammans med unga talanger som Macklin Celebrini och den poängstarka backen Evan Bouchard ser det kanadensiska laget ut att bli en enorm utmanare om guldet i Schweiz. För det svenska landslaget Tre Kronor är situationen mer komplex med en blandning av stora glädjeämnen och vissa besvikelser.

Förbundskapten Sam Hallam arbetar intensivt med att pussla ihop den optimala truppen för att maximera chanserna i mästerskapet. En av de absolut största boosterna för Sverige är beskedet att Lucas Raymond ansluter till laget. Raymond var en av de främsta profilerna under OS i Italien tidigare i år och hans förmåga att styra matcherna och skapa chanser kommer att vara ovärderlig för den svenska offensiven.

Dessutom är det glädjande att se Mattias Ekholm återvända till landslagströjan efter att ha blivit ratad inför vinter-OS, vilket visar på spelarens exceptionella kvalitet och betydelse för det svenska försvaret. Samtidigt finns det mörka moln på himlen då Vancouver Canucks-forwarden Nils Höglander tvingades lämna samlingen på grund av en skada precis efter sin debut.

Det är ett hårt slag för både spelaren och laget, särskilt då han var en stark kandidat för en plats i truppen under Beijer Hockey Games i Ängelholm. Utöver dessa nyheter finns det etablerade spelare som valt en annan väg denna gång. Calgary Flames-kaptenen Mikael Backlund har tackat nej till VM, vilket kan uppfattas som ett märkbart tapp för Sverige.

Backlund har dock varit mycket tydlig i sin kommunikation med att beslutet inte handlar om besvikelse över sin OS-nobba, utan snarare om ett akut behov av återhämtning. Efter en extremt slitsam säsong i NHL behöver den 37-årige veteranen prioritera sin fysiska hälsa och spendera välbehövda tid med sin familj. Samtidigt väntar man fortfarande på ett definitivt besked om William Nylander, vars deltagande i turneringen beror på hur slutspelsserierna utvecklar sig i Nordamerika.

Sam Hallam har betonat att man håller platser öppna i truppen för att kunna ta in fräscha spelare som blir tillgängliga i sista sekunden beroende på matchutgångarna i NHL. Värdnationen Schweiz kommer inte att vara några lättviktare i år och pressen på hemmaplan är stor. Efter att ha säkrat ett silver förra året är hungern efter ett historiskt guld nu total.

De har lyckats locka över tunga namn som Roman Josi från Nashville Predators samt Nico Hischier och Timo Meier från New Jersey Devils. Med Nino Niederreiter i laget har schweizarna en offensiv slagstyrka som kan utmana vem som helst i världen. Tre Kronor har nu inlett sin uppladdning med spelare som Emil Heineman, Simon Holmström och Oliver Ekman-Larsson, och fokus ligger på att bygga en stabil grund inför premiären den 15 maj.

Att just Kanada väntar i öppningsmatchen gör att startsträckan blir extremt krävande, men det är också det perfekta tillfället för Sverige att visa att man kan mäta sig med världens absolut bästa ishockeynationer i en avgörande match





