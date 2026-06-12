Stjärnor protesterar mot Vita husets obehöriga användning av musik i Ice-videos

Ariana Grande, Sabrina Carpenter, SZA och andra artister har kraftigt fällt Vita huset för att ha använt sina låtar utan tillstånd i videos som främjar Trumps migrationspolitik och visar förakt för Demonstrations. Händelserna har väckt en debatt om konstnärlig integritet och politisk missbruk av musik.

Ariana Grande har haft åtskilliga listetoppar världen över och är den näst mest streamade kvinnliga artisten någonsin på Spotify bakom Taylor Swift. När Vita huset under veckan lade ut en Tiktok-video som visade hur migrationspolisen Ice grep personer, intill orden 'hej då, president Trump har levererat den säkrare gränsen i historien', använde man sig av Grandes låt 'Bye'.

Det fick artisten att se rött.

'Använd aldrig min musik i samband med detta barbariska, omänskliga och avskyvärda nonsens. Ice kan dra åt helvete', skriver Grande på Tiktok. Grande är den senaste i raden av musiker som har fördömt Vita huset för att ha använt deras musik utan samtycke under Trumps andra mandatperiod som president. I december förra året användes Sabrina Carpenters låt 'Juno' i en video som förespråkade Ice-gripanden och som delades av Vita huset på X. 'Den här videon är ond och motbjudande.

Involvera aldrig mig eller min musik för att gynna din omänskliga agenda', skrev Carpenter som svar. Samma månad använde Trump-administrationen SZA:s låt 'Big Boys' i en Ice-video. Hon kritiserade Vita husets video som 'ond, chockerande och omänsklig'. I oktober delade Trump en AI-genererad video av sig själv där han flög ett plan medan han dumpade avföring över demonstranter som svar på anti-Trump-protesterna runtom i USA.

I videon hördes Kenny Loggins låt 'Danger Zone', vilket fick artisten att kräva att hans musik 'omedelbart' skulle tas bort från den.

'Använd aldrig mina låtar för att marknadsföra er rasistiska och hatiska propaganda', skrev Rodrigo som svar. Artisterna kritiserar en mönster av obehörig användning av deras låtar i officiellt statliga kommunikation som främst syftar till att propagera förTrump administrationens migrationspolitik och uttrycka förakt för motdemonstranter. Detta har skapat en debatt kring konstnärlig integritet och politisk missbruk av musikalisk verk. Ándra artister har liknande klagomål från flera håll, vilket visar på ett systematiskt problem med obehörig användning av upphovsrättsskyddad material.

Samtidigt har dessa offentliga reaktioner bidragit till en större medvetenhet om hur politiska aktörer kan använda populärkultur i sina budskap. Denna trend fortsätter att väcka oro bland både artister och deras fans om respekten för konstnärligt arbete





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