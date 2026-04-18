Stjärnornas köp i Staffanstorp – huspriserna fortsätter uppåt

Sophie Stjernberg och Fredrik Richard Bengtsson har nyligen förvärvat en fastighet i Staffanstorp till ett pris av 4 820 000 kronor. Affären belyser en positiv prisutveckling på bostadsmarknaden i området, med en märkbar ökning av både försäljningsvolym och kvadratmeterpriser under det senaste året. Jämförelser med närliggande försäljningar och kommunövergripande trender visar en fortsatt attraktivitet för Staffanstorp som bostadsort.

Staffanstorp, Skåne län – En ny affär på bostadsmarknaden i Staffanstorp markerar ett nytt kapitel för Sophie Stjernberg , 43 år, och Fredrik Richard Bengtsson , 41 år. Paret har nyligen förvärvat fastigheten på Sadelmakarevägen 6, ett köp som officiellt slutfördes i mars 2026. Prislappen för detta bostadsköp landade på 4 820 000 kronor. Denna försäljning sker i en tid där bostadsmarknaden i området visar en tydlig positiv trend.

För den tidigare ägaren innebar försäljningen en betydande vinst; huset förvärvades i november 2023 för 3 750 000 kronor, vilket innebär en värdeökning på över en miljon kronor på kort tid. Fastigheten på Sadelmakarevägen 6 erbjuder en boyta om 152 kvadratmeter, vilket ger en god utgångspunkt för familjelivet eller framtida renoveringar. Den aktuella fastighetsaffären är bara ett exempel på den livliga bostadsmarknaden i Staffanstorp. Nyligen genomfördes en annan försäljning i närområdet, endast drygt en kilometer bort på Stenbockens Väg 16. Där bytte ett mindre hus, med en boyta på 108 kvadratmeter, ägare för 3 300 000 kronor. Dessa försäljningar, tillsammans med andra transaktioner, målar en bild av en marknad i rörelse. Under de senaste tolv månaderna har totalt 44 hus sålts inom en radie av en kilometer från Sadelmakarevägen 6. Den dyraste fastigheten som bytt ägare under denna period var belägen på Saturnusvägen 6 och såldes för imponerande 6 000 000 kronor. Sammantaget visar statistiken för samma tidsperiod att hela 172 bostäder har sålts i postorten Staffanstorp, vilket vittnar om ortens fortsatta popularitet som bostadsområde. Det genomsnittliga priset per kvadratmeter i Staffanstorp uppgår för närvarande till 33 332 kronor, en siffra som speglar den generella prisnivån i kommunen. Utvecklingen av bostadspriserna i Staffanstorps kommun visar en positiv spiral. Under det senaste året har kommunen upplevt en prisökning på tre procent, vilket är en högre takt än genomsnittet i hela Skåne län, där ökningen har varit 1,1 procent. I Staffanstorps kommun måste en köpare i genomsnitt räkna med att betala 35 440 kronor per kvadratmeter, medan snittpriset i hela länet ligger på 30 925 kronor per kvadratmeter. Dessa siffror understryker Staffanstorps position som en attraktiv och värdebeständig bostadsort. För att ge ytterligare perspektiv på bostadsmarknadens värderingar i området, noterades nyligen två av de dyraste försäljningarna i kommunen: Stora Uppåkravägen 101-10 såldes för 12 400 000 kronor, och Marktegelvägen 7 för 7 100 000 kronor. Dessa rekordförsäljningar, tillsammans med det nyligen genomförda köpet av Sophie Stjernberg och Fredrik Richard Bengtsson, bekräftar den robusta och växande bostadsmarknaden i Staffanstorp





