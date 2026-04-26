Stjernborgs extra motivation: Rivaliteten mot Rögle väcker minnen från Malmö

Växjö Lakers back Victor Stjernborg berättar om de speciella känslorna inför matcherna mot Rögle, kopplade till hans uppväxt i Malmö och rivaliteten mellan de två klubbarna. Han betonar dock att fokus ligger på att vinna finalen oavsett motstånd.

Victor Stjernborg , backen i Växjö Lakers , medger att matcherna mot Rögle BK väcker lite extra känslor, trots att han själv har bott utanför Malmö under större delen av sitt vuxna liv.

Hans starka band till Malmö, där han växte upp och spelade sin ungdomshockey, gör att mötena med Rögle får en speciell innebörd. Stjernborgs föräldrar bor fortfarande i Malmö, och minnena från intensiva matcher mot Rögle under ungdomsåren är fortfarande levande. Han nämner specifikt Linus Sjödin, en spelare i Rögle, som han mötte i många heta matcher som Malmöjunior. Denna personliga koppling adderar en extra dimension till rivaliteten.

Stjernborg betonar att Malmö alltid kommer att vara hans moderklubb och att det är tillfredsställande att få möta och besegra Rögle. Han är dock snabb med att påpeka att det viktigaste är att vinna finalen oavsett motståndare. Även om det är extra roligt att veta att vänner och bekanta i Malmö gläds åt Växjö Lakers framgångar, är det inte hans primära fokus. Han minns tydligt de spännande matcherna i Malmö Arena, med minnesvärda ögonblick som Morten Greens show.

Stjernborg berättar också om sin tid som lagkamrat med William von Barnekow, en annan Malmöspelare, i både TV-pucken och andra sammanhang. Deras gemensamma bakgrund och rivaliteten mellan Malmö och Rögle skapar en unik dynamik. Stjernborg reflekterar över den starka lokala identiteten i Skåne och hur den påverkar hockeyrivaliteten. Han påpekar att många Malmösupportrar är passionerade för sin klubb, precis som de är för fotbollslaget MFF (Malmö FF).

Han noterar också att en del Röglefans även stöttar Helsingborgs IF, vilket skapar en ytterligare rivalitet. Denna komplexa relation mellan klubbar och supportrar gör att känslorna ofta är extra starka. Stjernborg understryker att även om dessa känslor är närvarande, är hans fokus helt och hållet på att leda Växjö Lakers till seger i finalen. Han vill slå alla lag som står i vägen, oavsett deras ursprung eller kopplingar till hans personliga historia.

Det handlar om att prestera på topp och ta hem mästerskapet för Växjö Lakers och deras supportrar. Han ser fram emot en spännande final och är fast besluten att ge allt för att uppnå det ultimata målet





