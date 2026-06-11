The stock market in New York fell on a broad front in the wake of President Trump's escalating rhetoric against Iran. The Dow Jones industrial index dropped by 1.9%, while the broader S&P 500 index fell by 1.6%. Nasdaq's composite index, known for its tech focus, declined by 2%. President Trump announced on a White House press conference that the US 'will attack' Iran, citing a Fox News report by Trey Yingst. Oil prices have surged in response to Trump's remarks, with a barrel of North Sea oil currently trading at around $93. Investors are also weighing the latest inflation data, which shows that the US inflation rate rose to 4.2% in May, in line with market expectations. Trump has warned that the bombing campaign against Iran may continue overnight if no ceasefire agreement is reached, according to Fox News. He described the current state of the nuclear weapons agreement as 'the most broken in history', citing Yingst's report on Fox News.

Investerarna i New York föll på bred front i kölvattnet av president Trump s hot mot Iran . Vid stängning hade Dow Jones industriindex tappat 1,9 procent medan breda S&P 500 -index 1,6 medan tekniktunga Nasdaq s kompositindex backade 2 procent.

På en pressträff i Vita huset på onsdagen inskärpte Donald Trump sitt hot mot Iran och lät meddela att USA "kommer att anfalla" landet. Oljepriset har stigit efter Trumps utspel, vid 22-tiden kostar ett fat Nordsjöolja drygt 93 dollar per fat. Investerarna väger sannolikt även in den färska inflationsstatistiken som visar att USA:s inflation steg till 4,2 procent i maj, vilket var i linje med analytikernas förväntningar.

USA:s bombningar i Iran kommer att upphöra inom kort, säger president Donald Trump enligt Fox News-korrespondenten Trey Yingst. Samtidigt varnade Trump för att bombningarna skulle fortsätta även i morgon natt om inget samförståndsavtal nås, enligt Fox News. Trump sade till Fox News att detta är "den mest brutna vapenvilan i världshistorien", enligt Yingst i ett inlägg på Kanada ser ut att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga.

Kulturminister Marc Miller har lagt fram ett lagförslag som om det antas skulle begränsa tillgången till sociala medier för alla under 16 år, rapporterar public service-bolaget CBC. – Vi har svikit våra barn. Det räcker nu. Vi behöver ett grundläggande skydd så att alla barn i det här landet kan känna sig trygga på plattformar de använder varje dag, säger han i parlamentet.

Tidigare har bland annat Australien, Frankrike och Malaysia infört eller i parlamenten röstat för liknande beslut. Enligt Sky News kastar svartklädda personer projektiler mot polis i kravallutrustning. På Aftonbladet söker vi ständigt efter nya vinklar. Och som läsare är du en viktig del av vårt nyhetsarbete.

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