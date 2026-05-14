The S&P 500 and Nasdaq composite indices reached new record highs, with Dow Jones also hitting a new milestone. The latest quarter's numbers were in line with estimates, but the outlook for the current period exceeded analysts' expectations. Reuters reported that AI chip H200 will be supplied to a dozen Chinese companies. A tech stock soared by more than 2%. A senior resilience expert from Creative Planning said that this has been a tech-driven and extremely long bull market, but growth is built on expected profits, not a speculative bubble. The passage also mentions that many municipalities and companies are facing new requirements, such as EU's CER-directive, which are piling on top of an already strained situation. Cyber threats, extreme weather, supply chain disruptions, and a more tense global environment are causing questions to arise.

S&P 500 och Nasdaq s kompositindex handlades upp 0,5 procent till nya indexrekord. Dow Jones lyfte 0,6 procent efter att ha tittat över milstolpen 50.000 punkter.

Siffrorna i det senaste kvartalet var i linje med estimaten, men utsikterna för innevarande period kom in en bra bit över analytikernas förväntningar. AI-chip H200 till ett tiotal kinesiska bolag, skriver Reuters med hänvisning till källor. Techjätten stiger över 2 procent. En annan stor aktie lyfte 6,5 procent efter gårdagens 8-procentiga uppgång i spåren av höjda riktkurser från Bank of America och Goldman Sachs.

En expert på Creative Planning sa till CNBC att det här har till största delen varit en teknikdriven och extremt långvarig tjurmarknad, men tillväxten bygger på förväntade vinster, så det handlar inte om någon spekulativ bubbla





