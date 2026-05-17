Stock Market Trends: AI-Rally, Nasdaq Challenges and Economic Outlook

Investors are looking ahead to the future of stock market with the current AI-driven high, some expressing concern while others remain optimistic. Several companies are showing strong performance with Nvidia and Advanced Micros Devices that are driving the growth of tech companies. Nasdaq PHLX Semiconductor Index is soaring, as investor confidence is high. The question is whether Nasdaq is vulnerable to a bubble-like burst.

Nasdaq kan nå 30 000 inom ett år, enligt Wedbush-analytikern Dan Ives . Samtidigt varnar flera investerare för att AI-rallyt är sårbart, med analytikern The Big Short varnande för att marknadens fokus på AI börjar likna det slutskedet av dotcom-bubblan.

Nordea sänker BNP-prognosen för svensk tillväxt rejält, trots att chefsekonomen Annika Winsth tonar ned bilden av en kraftig inbromsning. Rysslands ekonomi bromsas in kraftigt, och Ukraina förbereder sig på en militär kris. Halvledaraktier rusar, med AI-entusiasmen spridandes även utanför Silicon Valley. S&P 500 och Nasdaq nådde nya rekordnivåer, men analytiker ställer sig frågan om vi befinner oss i en repris av dotcom-kraschen eller om verkligheten är mer komplex





AI-chipbolagets börsdebut är en riktig raketCerebras börsdebuterade på Nasdaq med en kursuppgång på 68 procent, årets hittills största IPO värderar AI-chipbolaget till nära 70 miljarder dollar.

Uppgifter: Space X tidigareläggar börsnoteringenDet Elon Musk-grundade rymdindustribolaget Space X planerar att genomföra sin börsintroduktion den 11 juni och har valt Nasdaq som handelsplats.

Investors Flock to VEF Shares amid Wholescale Supermarket Transactions and Substantial DiscountVF, a multinational food and beverage corporation, is experiencing a surge in transactions from investors, fueled by the company's robust performance in the supermarket sector. These transactions, accompanied by substantial discounts, have sparked a wave of interest among investors. However, management is introducing a new bonus plan that may negatively impact the stock's intrinsic value.

