Stockholm-borna har en långtgående längtan till naturen i samma utsträckning som för hundra år sedan, då de började bygga sportstugor på tomterna i närheten av ån och sjön. Många av de gamla sportstugorna gör nu fortfarande samma plats som favoritboplats. Nedan förklarar Tomas Riesenberg Tjajkovski, grundare av Sommarnöjen, en affärsverksamhet som har tillverkat arkitektritade hus från och med 2005, hur människor nu har en stor längtan till naturen idag. Deras krav på behoven har startat att förändras i takt med att familjerna har vuxit mer. Och dessa krav är nu mycket större i denna generation av människor som precis har flyttat till landet.

Under slutet av 1800-talet upplevde stockholmarna ett ökat intresse för naturupplevelser. För att kunna fullända dessa upplevelser byggdes i landet många sportstugor som användes året runt för friluftsliv och utomhusaktiviteter, med många av dessa gamla fritidshem som idag fortfarande är populära fritidsboenden.

Många av dessa sportstugor är numera ganska gamla och i behov av renovering. Vad är emellertid ett intressant faktum är att de är fortfarande populära som riktiga fritidsboenden. Andra grupper som är intresserade av en nybyggd fritidshus inkluderar de som har bott i ett lantställe i många decennier, och de som just har köpt en tomt och vill bygga något nytt. Som kund har man en användningen en stor del av tomten, inklusive juridiska och ekonomiska aspekter





