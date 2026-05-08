Stockholm Stock Market News: April Job Report, Energy Sector, Gruvbolaget Boliden, Rusta, EQT, Jula, FDA, Afv Analysis, Sergio Ermotti, Intrum, Novo Nordisk, Karnell

The news text covers various topics related to the Stockholm Stock Market, including the April Job Report, the performance of the energy sector, the challenges faced by Gruvbolaget Boliden, the strong performance of Rusta, the FDA extension of Leqembi Iqlik review, the Q1 results of Jula, the Afv analysis, the comments from Sergio Ermotti, the challenges faced by Intrum, the strong Q1 results of Novo Nordisk, and the potential IPO of Lime and Voi.

Den amerikanska jobbstatistiken för april kom in starkare än väntat, men gav ingen större påverkan på Stockholmsbörsen. Vid stängningen var OMXS30-indexet ned 1,21% till 3 073,69.

Utdelningsjusterat var OMXS30-indexet ned 1,09%. Aktier för cirka 24,2 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen. Bäst utveckling bland börsens större industrisektorer hade energi med en uppgång på 1,8%. I andra vågskålen låg råvaror i botten med minus 1,8%.

Gruvbolaget Boliden tyngdes av ett nytt gruvskalv vid gruvan i Garpenberg i Hedemora. I mars skadades fyra personer i samband med ett ras i gruvan. Råvaruföretaget Rusta rusade 178% i torsdagens premiärhandel. På fredagen tog uppgången förnyad fart och aktien klättrade ytterligare 33%.

Förvaltningsbolaget Boliden backade 2% i första kvartalet. Bolaget upprepar sin prognos om ett förvaltningsresultat på 4,5 miljarder kronor för helåret 2026. Aktien sjönk 3,9%. Ebitda-resultatet slog marknadens vinstförväntningar medan försäljningen var i linje med förväntningar.

Ebitda blev 400 miljoner kronor mot väntade 393 miljoner. Den organiska försäljningstillväxten låg på 5,6%. Aktien tappade 7,0%. Inköpsbolaget Jula redovisade en minskning av intäkterna i Q1.

Bolaget upprepade sina helårsutsikter, vilket innebär att omsättningen väntas fortsatt bli mellan 100 och 130 miljoner dollar. Aktien stängde på en oförändrad nivå. EQT meddelade att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har förlängt granskningen av Leqembi Iqlik som startdos för behandling av tidig Alzheimers sjukdom. Nytt PDUFA-datum är den 24 augusti, jämfört med tidigare ambition om besked i maj.

Aktien tappade 4,3%. Afv:s analysredaktion har synat bland annat EQL Pharma, Premium Snacks och VBG. I industribolaget VBG ser analytikerna en lockande värdering. Europa kommer fortsätta halka efter USA och Asien tills en djup kris tvingar fram reformer, säger storbanken UBS-VD:n Sergio Ermotti till Financial Times.

Att titta på inkassobolaget Intrum är en kalejdoskopisk upplevelse. Å ena sidan en berättigad krisvärdering. Å andra sidan en ledning och styrelseordförande. Danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk ökade försäljningen av diabetes- och fetmaläkemedlen Wegovy och Ozempic i Indien med 40% i april efter kraftiga prissänkningar.

Serieförvärvaren Karnell kommer med en stark Q1-rapport som bjuder på 13% organisk tillväxt och tydlig marginalförstärkning. Aktien stiger cirka 20% på beskedet





AFV_magasin / 🏆 22. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stockholm Stock Market April Job Report Energy Sector Gruvbolaget Boliden Rusta FDA Afv Analysis Sergio Ermotti Intrum Novo Nordisk Karnell

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Konferensen Biodiversity & Business i StockholmDagens industri och Aktuell Hållbarhet arrangerar konferensen Biodiversity & Business den 7 maj för att diskutera hur företag kan integrera naturkapital och ekosystemtjänster i sina affärsstrategier för att minska risker.

Read more »

Biodiversity & Business i StockholmKonferensen Biodiversity & Business samlar näringslivet för att diskutera hur företag kan integrera naturkapital och ekosystemtjänster i sina riskanalyser och affärsstrategier.

Read more »

– Brand i flerfamiljshus i StockholmEn brand har brutit ut i en lägenhet på tionde våningen, högst upp i ett flerfamiljshus i Akalla i norra Stockholm.

Read more »

Lättnadsrally i förlorarsektorn sprider sig till StockholmAmerikanska molnsäkerhetsbolaget Datadogs rapportrally på över 30 procent bär med sig mjukvarubolag världen över. Sektorn har ratats i år på grund av oro för hur AI ska påverka branschen.

Read more »