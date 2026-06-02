I en ny rapportundersöker författarna Paulina Öquist Haugen och fotografen Daryoush Tahmasebi Stockholm s offentliga toaletter och visar att de bär på förbisedda estetiska och sociala värden.

Boken Flush Toaletter i Stockholm listar cirka sjuttio platser, från Sigurd Lewerentz katedraliskt utformade urinoar på Skogskyrkogården till de underjordiska kokainkabinetterna på Kvarnen. Författarna menar att dessa utrymmen ofta är mer än bara toaletter; de är mötesplatser där sammanslutning över klassgränser kan ske. I rapporten beskrivs till exempel den gamla toaletten på Snövit på Ringvägen, en massiv träkonstruktion som liknade en medeltida tron och spelade upp en trudelutt vid spolning.

Denna typ av unika utrymmen förmedlar känslan av ett litet mirakel i vardagen och för en stund sammanflussar våra fragmenterade cyborgmedvetanden, som texten uttrycker det. Dock är många av Stockholms historiska toaletter i dåligt skick, som Källargrändens urinoar vid Börshuset, där lukten är oärlig och flugorna cirekulera. Denna plats, med sitt skiftande ljus och sin historia, har besökts av historiska figure som Hjalmar Söderberg och Ivar Kreuger, men nutida besökare upplever denofta somä modern hygien är ett annat ämne.

Stadens satsning på att byta ut 46 gamla toalettbyggnader mot 65 nya från Karlaplan till Husby gård fokuserar snarare på fräschhet och tillgänglighet än på mötesplatser för alla. De nya toaletterna är optimerade för en enskild användare i taget till ett pris av tio kronor. På motsatsen visar NK-toalettens unisextoaletter en annan typ av utrymme; med guldbehandlade handfat, pianomusik och en ren känsla, där man skulle kunna slicka på toaringen utan att bli snuvig.

Även Abba The Museums toaletter förmedlar en backstage-känsla, vilket visar på den bredda spektrat av toalettypologier som finns i stan. Boken Flush och tillhörande dokumentär som följer personer som Gun, Maud, Barbro och Gerd på deras arbete på Sergels toaletter, lyfter fram hur dessa utrymmen fungerar som sociala smältkittlar där punkare, yuppies och människor i svåra livssituationer möts genom sina laster, oavsett klass eller bakgrund.

Denna observationsstudie ger ett vedertaget perspektiv på det offentliga rummets kvalitet och påminner om att en toalett aldrig bara är en toalett





