Stockholms skulder exploderar – Socialdemokraterna skyller på regeringen

Skattenivån i Stockholm är nästan lika hög som under 90-talskrisen, men kommunen har lånat en miljon kronor i timmen. Skulderna har ökat från 66,8 miljarder kronor 2022 till 84,8 miljarder kronor 2025. Socialdemokraterna, som styr både i stadshuset och i regionen, försöker skylla sina misslyckanden på regeringen. Byggandet av bostäder har minskat kraftigt, och arbetslösheten i länet är nu högre än riket som helhet. Stockholm är Sveriges tillväxtmotor, men Socialdemokraterna saknar en tydlig tillväxtpolitik.

Skattenivån i Stockholm är nästan lika hög som under 90-talskrisen, men trots det har kommunen lånat en miljon kronor i timmen under det senaste året.

Skulderna har ökat från 66,8 miljarder kronor 2022 till 84,8 miljarder kronor 2025, vilket innebär att både dagens och morgondagens stockholmare kommer att behöva betala av dessa lån. I regionen, där Socialdemokraterna styr, har situationen också förvärrats. Under förra valrörelsen lovade S att ”ta tillbaka kontrollen”, men ideologiskt fartblinda moderater hade tidigare privatiserat vården för privatiseringens skull, vilket ledde till höjda kostnader.

Den snabba avvecklingen av privata vårdgivare har nu resulterat i långa köer, till exempel till gynekologin, där köerna har vuxit mellan januari 2023 och januari 2025. Socialdemokraterna, som styr både i stadshuset och i regionen, försöker desperat skylla sina misslyckanden på regeringen. I sin historieskrivning anklagar de regeringen för att ha minskat statsbidragen till regionerna, trots att pandemin var anledningen till att statsbidragen höjdes kraftigt mellan 2020 och 2022.

Dessutom har byggandet av bostäder i Stockholm minskat från 19 000 till 8 300 byggstarter mellan 2019 och 2023. Socialdemokraterna anklagar regeringen för att ha fått byggandet att tvärnita genom att skrota Löfvenregeringens byggsubventioner, men de nämner inte att den globala inflationskrisen efter Rysslands invasion av Ukraina har påverkat byggsektorn även utomlands. I London är minskningen ännu mer dramatisk än i Stockholm, från cirka 62 500 pågående bostadsbyggen innan pandemin till högst 20 000 planerade nästa år.

Investeringsstödet kostade 11 miljarder kronor, men nådde inte sina mål. Lägenheterna som byggdes fick hyran subventionerad med cirka 2000 kronor i månaden, vilket skattebetalarna fick betala för. Socialdemokraterna har rätt i att Stockholm är Sveriges tillväxtmotor, där en femtedel av landets invånare bor och en tredjedel av Sveriges BNP skapas. Tyvärr ger rapporten inget hopp om att S har någon tillväxtpolitik att komma med.

Det stora numret är att återinföra investeringsstödet till bostäder, vilket inte räcker. Arbetslösheten i länet är 9,3 procent, vilket är nästan en procentenhet högre än riket som helhet. Det är ett allvarligt skifte, eftersom Stockholms län under hela tidsperioden 2005–2023 hade lägre arbetslöshet än riket. Även under finanskrisen, när arbetslösheten steg i Sverige, förblev den i stort sett oförändrad i Stockholm.

Om Socialdemokraterna menar allvar med att vilja rädda Stockholm måste de komma med något bättre än det här





