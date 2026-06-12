Stockholmsbörsen lyfter tydligt på handelsveckans sista dag

Breda OMXS-index stigit 1,6 procent. Börsen tog rygg på New York-börserna som steg kraftigt i går kväll efter att Donald Trump meddelade att de planerade attackerna mot Iran blåsts av. Försvarskoncernen Saab gick dock motvalls med ett tapp på 2,7 procent.

Stockholmsbörsen lyfte tydligt på handelsveckans sista dag. Breda OMXS-index stigit 1,6 procent. Börsen tog rygg på New York-börserna som steg kraftigt i går kväll efter att Donald Trump meddelade att de planerade attackerna mot Iran blåsts av. Försvarskoncernen Saab gick dock motvalls med ett tapp på 2,7 procent.

Norges “bonusprins” Marius Borg Høiby kommer inte att närvara i Oslo tingsrätt när han får sin dom på måndag. Han följer domen från Ila fängelse. En person från advokatbyrån kommer att vara där med honom, och vi försvarsadvokater kommer att vara närvarande i tingsrätten, säger Høibys försvarsadvokat, Ellen Holager Andenæs, till NTB. Høiby står åtalad för bland annat flera våldtäkter.

Åklagaren har yrkat på fängelsestraff i sju år och sju månader. Facebook, Instagram och appen Messenger ligger nere för många användare världen över på fredagseftermiddagen, rapporterar flera medier. Världens första väska skapad av läder från dinosaurien Tyrannosaurus rex har nått modevärlden. Väskan är stor som ett A4-papper och lädret har skapats i ett labb utifrån celler från en T-rex, som varit utdöd i 67 miljoner år.

Lädret utvecklades efter att forskare hittat kollagen i en dinosauriefossil. Väskan skulle utauktioneras i Paris under torsdagen och väntades gå för mellan tre och fem miljoner kronor. Men den såldes inte alls - buden var för låga, rapporterar Enligt det kinesiska utrikesdepartementet misstänks mannen för att ha drivit spioneriverksamhet som hotar Kinas nationella säkerhet. Den misstänkte är en politisk analytiker vid en tankesmedja baserad i Thailand som forskar om Myanmar.

En anonym källa med kopplingar till tankesmedjan säger till AFP att den misstänkte mannen greps i den kinesiska provinsen Yunnan, vid gränsen till Myanmar i början av juni. Efter flera dagars strul på tunnelbanans röda linje i Stockholm ser det nu som att läget kan komma att förbättras nästa vecka.

Det säger Jakop Dalunde, regiontrafikråd i Stockholm - Jag har nyss nåtts av information att om de planerade åtgärderna har förväntad effekt så väntas läget successivt förbättras under den kommande veckan, säger han. För bolån med tre månaders bindning blir det en räntesänkning med 0,05 procentenheter, skriver man i ett pressmeddelande. Begravdes 11-åriga Lyhanna, som hittades död - mördad - för åtta dagar sedan i en silo i i byn Puycasquier i södra Frankrike.

Den 41-årige man som sitter häktad misstänkt för bortförandet av flickan Hundratals vita ballonger släpptes mot himlen för att hedra den 11-åriga flickan. Vi tar inte farväl av en symbol eller en kamp, utan av en elva och ett halvt år gammal flicka, Lyhanna.

Vi befinner oss inte i en kamp, utan i en personlig sorg - föräldrarnas och familjens sorg - och en kollektiv sorg, för en region som förlorar ännu ett barn, sa borgmästaren i Fleurance under ceremonin som direktsändes i fransk tv. På fredagseftermiddagen slutade tidningen Dagens ETC:s hemsida och publiceringssystem att fungera. Anledningen är en överbelastningsattack. Det är en riktad attack.

Vår internetleverantör ser att det bara är mot vår sajt den här attacken har skett, och inte mot deras andra sajter, säger chefredaktören Andreas Gustavsson. Hemsidan fungerar nu igen, efter ha legat nere i ungefär en timme. Gustavsson berättar att tidningen fortsatt är utsatt för attacken och att it-avdelningen jobbar med att manuellt plocka bort IP-adresser som är inne på hemsidan. Vi har varit med om sådana attacker tidigare men det här är en helt annan skala.

Vi har som alla dagstidningar ett skydd mot det här, men den här gången räckte det inte. Det brinner i ett ödehus i Hudiksvall, uppger polisen på deras hemsida. På anläggningen föds änder upp för utsättning till jakt. Det är därmed inte en traditionell matfågelbesättning.

Smittskyddsarbetet pågår på anläggningen. Det kommer att bli avlivning, vi ska diskutera under dagen i vilken omfattning, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket, till SVT Helsingborg. Utbrottet av ebola i nordöstra Kongo sprider sig till fler områden, larmar Världshälsoorganisationen (WHO). Utbrottet växer både i antal fall och rent geografiskt, enligt Olivier le Polain, epidemiolog vid WHO på plats i området.

Inom de tre provinser som har drabbats upptäcks fall i nya sjukvårdsdistrikt nästan dagligen. Det ger en bild av utbrottets omfattning, som är mycket större än vad som upptäckts, säger le Polain och påtalar befolkningens höga rörlighet. Enligt epidemiologen måste mycket mer göras för att hålla utbrottet i schack.





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