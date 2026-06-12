Börsen tar rygg på New York-börserna som steg kraftigt i går kväll efter att Donald Trump meddelade att de planerade attackerna mot Iran blåsts av.

Stockholmsbörsen lyfter vid öppningen. Efter några minuters handel är börsens breda OMXS-index upp 1,7 procent. Börsen tar rygg på New York-börserna som steg kraftigt i går kväll efter att Donald Trump meddelade att de planerade attackerna mot Iran blåsts av. På storbolagslistan tar verkstadsbolaget Sandvik täten med en uppgång på 4 procent.

Telia och Tele2 handlas i botten med nedgångar omkring 0,5 procent. På råvarumarknaden fortsätter oljepriset att falla efter gårdagens tapp. Ett fat Nordsjöolja kostar drygt 88 dollar. Under torsdagskvällen, innan Trump meddelade att attackerna blåsts av, kostade ett fat runt 93 dollar.

Ryssland kan testa Nato i "relativ närtid". Det visar Försvarsberedningens analys som presenteras idag. Tidigare har analysen varit att Ryssland inte kommer testa Natos artikel 5 förrän kriget i Ukraina är slut. Försvarsberedningen håller en pressträff i dag klockan 09.30.

Väderfenomenet El Niño har börjat - kan bli extra stark i år Enligt deras prognoser finns en 63-procentig risk att havsytetemperaturen i det så kallade Niño-området i Stilla havet kommer att bli två grader varmare än normalt. Om denna tröskel passeras klassificerar NOAA händelsen som en "mycket stark" El Niño. El Niño kan göra att risken för extrema väderhändelser ökar.

Det kan regna mer i bland annat delar av USA och på Afrikas Horn, och samtidigt bli torka i Sydamerika och Australien. Inför sina anhängare på ett valmöte sa presidenten via länk att USA har avslutat kriget med Iran, skriver CNN. Enligt honom är länderna nära att skriva under ett samförståndsavtal. Sydkorea vände och vann mot Tjeckien Efter en dramatisk andra halvlek vände Sydkorea underläge med 0-1 till seger med 2-1 mot Tjeckien.

Oh Hyeon-Gyu blev hjälte efter att ha satt segermålet i 80:e minuten efter elegant förarbete av Hwang in-Beom. Tjeckien tog ledningen efter 59 minuter genom en nick av Ladislav Krejci innan Sydkorea några minuter senare kvitterade. Stjärnan Heung-Min Son byttes sedan ut och in kom Oh Hyeon-Gyu som alltså senare blev hjälte. Ett tankfartyg som försökt ta sig igenom Hormuzsundet har stoppats av iranska styrkor, uppger regimtrogna medier i Iran, rapporterar TT.

Donald Trump hade tidigare hotat med att kraftfullt attackera Iran under natten mot fredag, men blåst av attackerna då ett avtal ska vara nära. Fyra personer, varav tre barn, har omkommit i en trafikolycka i Nederländerna under torsdagen, rapporterar RTL. Olyckan inträffade i samband med att en grupp på 14 barn och två ledare befann sig på en cykeltur utanför samhället Terhole i provinsen Zeeland. I en kurva blev flera av barnen och den ena ledaren påkörd av en bil.

Utöver de omkomna personerna vårdas tre barn på sjukhus för allvarliga skador. En 19-årig man har gripits efter händelsen, som inträffade dagtid. Minst en person har dödats i ryska drönarattacker mot den ukrainska gränsregionen Sumy natten mot fredagen.

"Tyvärr dödades en 44-årig kvinna i attacken. En annan kvinna, 33 år gammal, fick allvarliga skador. Sjukvårdspersonal ger henne den vård hon behöver", skriver chefen för den regionala militärförvaltningen, Oleh Grigorov, på Telegram. - Polisen underrättades om gränsöverträdelsen klockan 19.06 av försvaret, säger insatsledare Maria Nilsen vid Finnmarks polisdistrikt till NTB.

Händelsen inträffade under torsdagen vid gränsen till Ryssland i Grense Jakobselv i Finnmark. De tre svenskarna fick böter på 8 000 norska kronor vardera för gränsöverträdelser. Reglerna i området längs den norsk-ryska gränsen är strikta. Det är förbjudet att passera gränsen på land, till sjöss eller i luften, enligt NTB.

Det är också förbjudet att ha kontakt med personer på andra sidan gränsen eller utföra hotfulla handlingar riktade mot eller över gränsen. Al Carns, som är minister med ansvar för Storbritanniens väpnade styrkor, skriver i sitt avskedsbrev att den nuvarande investeringsplanen för försvaret "inte är anpassat efter det hot vi står inför.

" Flera användare rapporterar att de har problem. "Just nu kan det vara problem att genomföra köp eller byte av paket. Vi är medvetna om problemet och arbetar på en lösning", skriver TV4 på sin hemsida.





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