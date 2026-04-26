Stockholmsderbyt slutade oavgjort – Djurgården rasar över icke-straff och utvisning

Djurgården och Hammarby delade på poängen i ett dramatiskt Stockholmsderby. En duell i straffområdet mellan Asoro och Hahn skapade stor upprördhet och ledde till utvisning av Djurgårdens assisterande tränare.

Djurgården s IF och Hammarby IF spelade under söndagen ett intensivt Stockholmsderby på 3Arena i Allsvenskan , vilket slutade oavgjort med resultatet 1-1. Matchen var fylld av dramatik, inte bara på planen utan även efteråt, med anklagelser och diskussioner kring en specifik situation i straffområdet.

Djurgårdens inhoppare Joel Asoro hamnade i en duell med Hammarbys målvakt Warner Hahn, där Asoro fick en armbåge i hakan. Asoro själv var tydlig med att han upplevde smällen som betydande och att han nu behöver besöka tandläkaren för att undersöka eventuella skador. Han uttryckte frustration över att situationen inte resulterade i en straff för Djurgården. Incidenten ledde till starka reaktioner från Djurgårdens ledarstab.

Assisterande tränaren Christer Mattiasson blev utvisad efter att ha protesterat högljutt mot att ingen straff dömdes. Mattiasson var synligt upprörd och menade att det var tydligt att Asoro hade blivit träffad. Han undvek dock att spekulera i om det var en avsiktlig handling från Hahns sida, utan fokuserade på att han själv hade sett en tydlig smäll. Huvudtränaren Jani Honkavaara stödde Mattiassons syn och var ännu mer bestämd i sin bedömning.

Honkavaara hävdade, efter att ha sett situationen på video, att det borde ha dömts både straff och rött kort för Hahn. Han uppmanade även media att fråga Mattiasson om händelsen, vilket tyder på att han vill att assistenten ska få möjlighet att uttrycka sin frustration och åsikt. Warner Hahn, Hammarbys målvakt, hade en annan syn på situationen.

Han beskrev det som en olycklig kollision i samband med en hög boll och hävdade att han inte var medveten om Asoros närvaro bakom sig. Hahn menade att Asoro själv erkände att han hade blivit träffad, och att situationen därefter var avklarad. Han tonade ner allvarlighetsgraden av smällen och antydde att Asoros reaktion var överdriven. Utvisningen av Mattiasson kom efter att han reagerat på att Hammarby fick en kontring efter situationen.

Mattiasson erkände att han reagerade aggressivt när han blev ombedd att resa sig, vilket ledde till hans andra gula kort och därmed utvisning. Han tog på sig ansvaret för sin reaktion och erkände att han hade sig själv att skylla. Matchen i sig var en typisk Stockholmsderby, med mycket passion och intensitet från båda lagen. Oavgjort resultatet speglar den jämna kampen och den dramatiska utvecklingen under matchens gång.

Djurgården och Hammarby fortsätter nu att kämpa om viktiga poäng i Allsvenskan, med detta derby som ett minnesvärt, om än kontroversiellt, kapitel i rivaliteten





