Stockholmsområdets bästa spahotell för avkoppling och välbefinnande

Utforska Stockholmsområdets utbud av spahotell som erbjuder allt från stadsnära lyx till skärgårdens lugn. Upptäck platser med pooler, bastur, exklusiva behandlingar och fantastiska vyer.

Stockholmsområdet är rikt på spahotell som erbjuder en fristad för avkoppling, lyx och välgörande behandlingar. Oavsett om du söker en stadsnära tillflyktsort eller en lugnare miljö precis utanför stadens brus, finns det ett spa som passar dina behov. Utbudet sträcker sig från intima anläggningar till större hotellkomplex som kombinerar spa-upplevelser med träningsmöjligheter. För den som uppskattar en central placering är Clarion Hotels Elements Spa ett utmärkt val.

Beläget mitt på Södermalm, lockar det med både inom- och utomhuspooler med enastående utsikt. Hotellets moderna interiör kompletteras av ett varierat utbud av behandlingar. En bit utanför staden, i Saltsjö-Boo, ligger Yasuragi, en anläggning som har etablerat sig som en sann spa-klassiker. Här möts du av vackra miljöer, gourmetmat, bastu, ångbastu och heta källor, tillsammans med ett brett spektrum av behandlingar. För dig som värdesätter en hisnande utsikt erbjuder Vana Spa på Djurgården en lyxig upplevelse med utsikt över Stockholms inlopp. Spaanläggningen inkluderar hamam, pooler, infrabastu och mycket mer. Ellery Beach House marknadsför sig som Stockholms enda strandresort och ligger vid Elfviks udde på Lidingö. Här kan gästerna njuta av fyra pooler, padelbanor och en beach club, utöver ett generöst utbud av behandlingar. Även på Lidingö, men endast ett kvarts bort från stadens puls, hittar du Villa Lovik. Denna anläggning bjuder på bastu, en uppvärmd utomhuspool och en relaxavdelning i en idyllisk miljö. Ekerö, strax utanför Stockholm, hyser ett unikt boutiquehotell som nyligen öppnat. Hotellet kombinerar skandinavisk design med Cape Cods elegans och erbjuder varma pooler, kallbad, finsk bastu och behandlingsrum. För en extra lyxig ankomst kan hotellets egen båttaxi användas för resan till Jungfrusund. Nacka, precis utanför Stockholm, presenterar en fridfull oas med skärgården som bakgrund. Denna spaanläggning erbjuder både inom- och utomhuspooler, bastu och upplevelseduschar, perfekt för att fly stadens myller. Strax norr om Stockholm, med närhet till Strawberry Arena och Mall of Scandinavia, finns ett hotell med en spaavdelning som inkluderar två behandlingsrum, varav ett för par. Här erbjuds bland annat djupmassage och ansiktsbehandlingar, kompletterat med ångbastu, bastu och bubbelpool. Slutligen, i Södertälje, tre mil söder om huvudstaden, finner vi ett italienskt koncepthotell där temat genomsyrar hela vistelsen. Hotellets spa har fem behandlingsrum, varav ett är dedikerat till par, och erbjuder djupmassage, aromaterapi, ångbastu och bastu. Dessa destinationer utgör utmärkta val för den som söker en avkopplande och förnyande upplevelse i Stockholms närhet, där varje anläggning bär på sin egen unika karaktär och erbjuder en personlig tillflyktsort från vardagen





