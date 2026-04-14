Stödet för kronprinsen: En fråga om demokrati och frihet i Iran

En debattartikel lyfter fram det starka stödet för kronprinsen Reza Pahlavi och vikten av att lyssna på rörelsen för demokrati i Iran. Artikeln kritiserar frånvaron av diskussion om mullornas förtryck och betonar Sveriges ansvar att stödja det iranska folkets kamp för frihet.

Det är svårt att ignorera det faktum att stödet för kronprinsen bland exiliranier och många iranier i Iran är betydande, skriver Nima Gholam Ali Pour (SD) i en replik. Mycket diskuteras i artikeln. Något som däremot inte alls nämns är mullornas förtryck av det iranska folket, vilket är anmärkningsvärt, eftersom det är just detta förtryck som kronprinsen Reza Pahlavi bjudit in kronprinsen Reza Pahlavi.

Det är svårt att bortse från det faktum att stödet för kronprinsen bland exiliranier och bland många iranier i Iran är stort. En kvarts miljon människor demonstrerade till stöd för kronprinsen Reza Pahlavi i München i februari i år. För den som inte är insatt i den iranska oppositionen bör det understrykas att ingen annan aktör kan samla ett sådant stöd. Andra oppositionella grupper har svårt att ens samla 5 000 demonstranter. De som följt iransk politik vet att stödet för kronprinsen är unikt. Särskilt anmärkningsvärt är att många av demonstrationerna leds av unga människor. Besöker man en sådan demonstration och talar med organisatörerna framgår det tydligt att majoriteten av dessa organisatörer är under 35 år.

För mig som ledamot av Sveriges riksdag är detta av stort intresse. Den iranska regimen samarbetar med kriminella nätverk i Sverige för att skada eller döda människor. Den bedriver omfattande spionage och har tagit svenska medborgare som gisslan. Det är därför självklart att ett demokratiskt Iran skulle gynna Sverige och hela den fria världen. Mot den bakgrunden är det inte bara rimligt, utan nödvändigt, att lyssna till vad kronprinsen Reza Pahlavi, som i dag leder en rörelse för demokrati i Iran, har att säga. Att dessutom ge riksdagens ledamöter möjlighet att ställa frågor, även kritiska, är själva kärnan i ett öppet och demokratiskt samhälle.

De som har undertecknat debattartikeln har privilegiet att leva i ett demokratiskt land och föra en fri debatt om vem som ska vara det iranska folkets röst. Det privilegiet saknar det iranska folket. Iranier får inte välja sina ledare. De kan däremot protestera, med risk för sina liv. Det var precis vad de började göra i slutet av december 2025. I dessa protester uttrycktes ett starkt stöd för kronprinsen Reza Pahlavi. Detta speglas även bland exiliranier, där tiotusentals människor demonstrerar varje vecka i svenska städer.

Det verkligt anmärkningsvärda är därför inte att vi valde att lyssna, utan att vissa anser att vi inte borde ha gjort det. Att i ett demokratiskt land ifrågasätta samtal med en företrädare för en demokratirörelse säger mer om kritikerna än om oss. Sverige ska alltid stå på de förtrycktas sida. I det här fallet innebär det att ta det iranska folkets kamp för frihet på allvar – inte att avfärda den.

En debattartikel presenteras med fokus på stödet för kronprinsen Reza Pahlavi och frågan om dialog med demokratirörelser i Iran. Artikelns författare, Nima Gholam Ali Pour (SD), belyser det starka stödet för kronprinsen bland exiliranier och iranier i Iran, och betonar vikten av att lyssna på kronprinsen och hans rörelse för demokrati. Samtidigt kritiseras frånvaron av en diskussion om mullornas förtryck av det iranska folket i andra artiklar. Författaren framhäver också de privilegier som finns i ett demokratiskt land, där fri debatt är möjlig, och kontrasterar detta mot det iranska folkets situation, som saknar möjligheten att fritt välja sina ledare och riskerar sina liv vid protester. Demonstrationerna till stöd för kronprinsen, både i Sverige och internationellt, lyfts fram som bevis på det stora stödet. Författaren betonar också att ett demokratiskt Iran skulle vara gynnsamt för Sverige och den fria världen, och att det är nödvändigt att lyssna på kronprinsen och ge riksdagens ledamöter möjlighet att ställa frågor. Debattartikeln avslutas med att betona Sveriges skyldighet att stå på de förtrycktas sida och att ta det iranska folkets kamp för frihet på allvar.





Iran Kronprinsen Reza Pahlavi Demokrati Opposition Förtryck

