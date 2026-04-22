Stöldvågen i Jönköpingsbutiker – en växande oro

Butiksstölder ökar i Jönköping, särskilt i sportbutiker. Butikschefer vittnar om ett växande problem med organiserade stölder och nya metoder. Statistik visar att butiksstölder är ett nationellt problem som inte minskar i omfattning.

Stölderna ökar i sportbutiker – en växande utmaning för handeln i Jönköping och resten av Sverige. På en Stadiumbutik i Jönköping har situationen blivit så pass allvarlig att stölder nästan är en daglig händelse, särskilt i samband med säsongsskiften.

Butikschefen Jonas Palmér beskriver hur tjuvarna agerar och vilka varor som är mest eftertraktade. Problemet är inte unikt för Jönköping, utan speglar en nationell trend där butiksstölder fortsätter att vara ett stort bekymmer för detaljhandeln. Enligt Brottsförebyggande rådets statistik anmäldes nästan 43 000 butiksstölder under det senaste året, en siffra som visar på en minimal minskning jämfört med året innan. Detta indikerar att trots olika förebyggande åtgärder och ökad uppmärksamhet, fortsätter stölderna att vara ett ihållande problem.

Jonas Palmér förklarar att övergången till vårväder ofta leder till en ökning av stölderna. Många människor känner ett behov av att uppdatera sin garderob med nya kläder och skor när temperaturen stiger, och tyvärr utnyttjar en del av dem situationen för att stjäla. De mest populära stöldgodsen är skor och jackor, vilket inte är förvånande med tanke på säsongen.

Ett vanligt tillvägagångssätt som butikspersonalen har observerat är att tjuvarna provar kläder i provrummet, byter om till de stulna plaggen och lämnar sina egna kläder kvar i butiken. Detta gör det svårare att identifiera dem och försvårar arbetet med att förhindra stölderna. Utöver detta upptäcker personalen regelbundet borttagna etiketter, avlägsnade larm och gamla skor som dumpats i skokartonger – tydliga tecken på att stöld har ägt rum.

Palmér uppskattar att de upptäcker spår av stöld tre till fyra gånger i veckan, vilket understryker hur utbrett problemet är. Butiken arbetar kontinuerligt med att förbättra säkerheten och minska risken för stöld, men det är en ständig kamp. Denna ökning av butiksstölder har en negativ inverkan på detaljhandeln på flera sätt. Förutom de direkta ekonomiska förlusterna, leder stölderna till ökade kostnader för säkerhetsåtgärder och personal som måste ägna tid åt att övervaka och hantera stöldförsök.

Det skapar också en otrygg arbetsmiljö för butikspersonalen, som kan känna sig hotade och utsatta. För att motverka stölderna krävs ett samarbete mellan butiker, polisen och andra relevanta myndigheter. Det är viktigt att öka medvetenheten om problemet och att vidta åtgärder för att förhindra stölderna innan de sker. Detta kan inkludera att installera övervakningskameror, förbättra belysningen, öka personalens närvaro i butiken och samarbeta med polisen för att öka patrulleringen i området.

Dessutom är det viktigt att informera kunderna om att stöld är ett brott och att det får konsekvenser. SVT Nyheters uppdrag är att leverera korrekt och opartisk information, och i denna situation är det viktigt att belysa problemet med butiksstölder och dess påverkan på samhället. Vi strävar efter att rapportera fakta och ge en nyanserad bild av situationen, även i akuta lägen där alla fakta ännu inte är bekräftade





