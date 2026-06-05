Stopp i Stockholms tågtrafik, humanitär kris i Haiti och Vänsterpartiets kandidatgranskning

Trafikstörningar i Stockholmsregionen, eskalerande våld i Haiti och Vänsterpartiets uteslutning av kandidater kombineras med internationella händelser som rymdstationens evakueringsberedskap och börsnedgång.

På fredagen efter kl. 16.00 uppstod ett omfattande stopp i tågtrafiken på två viktiga sträckor i Stockholmsregionen - både pendeltågen och de regionala tågen mellan Stockholm och Västerås samt mellan Bålsta och Nynäshamn tvingades lägga in.

Enligt Trafikverket berodde avbrotten på att obehöriga personer befann sig i spårområdet mellan Spånga och Sundbyberg, vilket gjorde det omöjligt att upprätthålla säker drift. Tjänsterna har helt utan någon planerad återgångstid ställt in, vilket har påverkat tiotusentals pendlare och resenärer. Många tågstationer har gjort annonser om alternativa resvägar, men de ökade köerna på bussar och tunnelbana har gjort pendlingen ännu mer krånglig.

Trots att myndigheterna snabbt kallade in polis och säkerhetspersonal för att avlägsna de obehöriga, har det fortfarande ingen tydlig information om när tågtrafiken kan återupptas, vilket skapar stor osäkerhet för både arbetsresenärer och studenter. Samtidigt har FN:s flyktingorgan IOM rapporterat att nästan en och en halv miljon människor är på flykt från Haiti, ett land som befinner sig i en förvärrad våldssituation.

Gregoire Goodstein, chef för FN-insatsen i landet, varnade nyligen i Genève att den väpnade konflikten inte längre är koncentrerad till några få udde, utan har spridit sig över hela nationen och nu också hotar tidigare säkra områden. Gäng och kriminella nätverk kontrollerar stora delar av territoriet, och folket lever med vardagligt hot om mord, våldtäkter, plundring och kidnappningar. Humanitära organisationer kämpar för att leverera hjälp, men resurserna blir alltmer ansträngda och hoten om en total kollaps i stödfunktionerna växer.

Goodstein betonade att utan ett omedelbart internationellt stöd riskerar hela systemet att rasa samman, vilket skulle förvärra den redan kritiska humanitära krisen. I den svenska politiska arenan har Vänsterpartiet gjort en rad uteslutningar av sina egna kandidater inför det kommande kommunvalet. Efter en granskning beställd av Expressen har 22 av partiets kandidater avlägsnats från listorna, med ytterligare två fall under utredning.

Enligt partisekreterare Maria Forsberg har vissa av de utestängda kandidaterna offentligt uttryckt stöd för Hamas, en organisation som av FN och EU klassas som terrorist. Forsberg underströk att partiet måste tydligt markera skillnaden mellan att fördöma folkmordet i Gaza och att stödja antisemitism eller terrorism. Samtidigt har den norska kungafamiljen hållit tyst om kronprinsessan Mette-Marits hälsotillstånd inför hennes planerade lungtransplantation.

Kungahuset meddelade att ytterligare information endast kommer att ges när operationen är klar och patienten har återhämtat sig, vilket har lett till spekulationer i media om den kroniska sjukdomen lungfibros som drabbar henne. På den internationella scenen har en annan nyhet lockat uppmärksamhet: astronauterna på den Internationella Rymdstationen har befunnits i beredskap för evakuering efter att en läcka upptäcktes i deras dockningsmodul, Crew Dragon.

NASA och ESA har beordrat personalen att ta på sig skyddskläder och förbereda sig på att snabbt lämna stationen om läckan förvärras. Samtidigt har New York-börsen noterats en stark nedgång i handeln, med Dow Jones, S&P 500 och Nasdaq som alla handlade i minus efter att statistiken visade ett oväntat högt antal nya jobb i USA, vilket omintetgjorde förväntningarna på ränteförändringar.

EU:s förhandlingar om nya passagerarrättigheter förflyttar sig fortfarande framåt utan en färdig överenskommelse, vilket lämnar resenärer i ett osäkert läge när det gäller ersättning vid förseningar och handbagagepolicy





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