Stopp i tågtrafiken, förhandlingskaos och flera olyckor – här är fredagskvällens nyheter

Totalstopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Uppsala efter misstänkt påkörning. Samtidigt lämnar Irans talman förhandlingarna med USA och flera olyckor rapporteras runt om i landet. Dessutom nyheter om kärnkraft, avrättningar och återkallelser.

Tågtrafiken mellan Stockholm och Uppsala är helt stoppad efter att en lokförare misstänker att ha påkört något eller någon längs spåret. Polis och räddningstjänst söker efter vad det kan vara, men har vid 22-tiden inte funnit något.

Stoppet påverkar pendeltåg, fjärrtåg, Arlanda Express och regionaltåg. Parallellt med detta har Mohammad Bagher Ghalibaf, Irans talman och chefsförhandlare, lämnat förhandlingarna med USA, enligt uppgifter till Channel 12, och ska ha tvingats till avgången av revolutionsgardet. Han kommer inte heller att delta i nästa runda fredssamtal i Pakistan. Vidare rapporteras om en bilbrand efter en olycka strax utanför Jönköping, där polis, räddningstjänst och ambulans är på plats.

Det är oklart om någon har skadats allvarligt. En annan incident rör ett falsklarm till 112, där en högstadiedisco blev föremål för ett onödigt polisbesök efter ett skämt. I Sollefteå har en fyrhjulingsolycka inträffat, och ambulanshelikopter har varit på plats, men återvänt utan patient. Skadeläget är fortfarande okänt.

Regeringen överväger att köpa 'minikärnkraftverk' från Storbritannien, tillverkade av Rolls-Royce, i ett försök att utöka kärnkraften. USA återinför arkebusering som avrättningsmetod i federala fall för att snabba upp processen. Ica återkallar strimlad rökt skinka på grund av felaktiga bäst före-datum. Slutligen har Trump skickat Jared Kushner och Steve Witkoff till Islamabad för fredssamtal med Iran, medan Stockholmsbörsen avslutade veckan med en nedgång, med undantag för AB Volvo och Telia som gick mot strömmen





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nu är det STOPP för fler olyckor på E4 mellan Gränna och HuskvarnaEfter flera olyckor de senaste veckorna vid vägarbetsområdet på E4 mellan Gränna och Huskvarna har Trafikverket nu satt upp en stoppskylt vid påfarten vid Vättersmålen.

Norge överväger 16-årsgräns för sociala medier – Rån i Stockholm och utredning förlängdNorge planerar en lag som förbjuder användning av Instagram, TikTok och Snapchat för barn under 16 år. I Stockholm rånades en butiksägare och misshandlades, och utredningen mot riksdagsledamoten Katja Nyberg har förlängts.

– Han föreslås bli ny M-topp i Region StockholmI början av april meddelades det att Kristoffer Tamsons, Moderaternas gruppledare i Region Stockholm, lämnar politiken.

Tre nyöppnade italienska restauranger i StockholmHur många italienska krogar tål Stockholm? Här är tre av de senast testade av DN:s krogkommission.

