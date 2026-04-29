Stor ostbeslagtagning i Kalmar – och flera andra nyheter

Kalmar kommun beslagtog över 327,5 kg ost på grund av bristfällig livsmedelshantering. Dessutom rapporteras om politiska avhopp, våldsam incident i London, nya litterära priser, en farlig bombincident, lagförslag mot rekrytering till våldsbrott, insiderbrottsmisstänkta släppta, en dödsolycka och bortgången Martina Schaub.

Kalmar kommun genomförde en beslagtagning av över 327,5 kilo ost från en försäljare på Stortorget under 2024. Beslutet grundades i brister i företagets livsmedelshantering. Ostarna hade förvarats i sommarvärmen, trots tydliga instruktioner på förpackningen om att de skulle förvaras kylda.

Hanna Lennartsson, enhetschef på Kalmar kommun, bekräftar att kommunen inte kommer att överklaga beslutet. Parallellt med detta har flera politiska ledare avböjt intervjuer. Kristdemokraternas presschef Mia Widell förklarar att Ebba Busch prioriterar förfrågningar och att många kommer från samma redaktioner. Även SD:s partiledare Jimmie Åkesson har avstått från intervjuer.

Statsminister Ulf Kristerssons pressekreterare har uttryckt kritik mot en satsning av Törnblom, som bland annat har uttryckt positiva åsikter om Magdalena Andersson. En våldsam incident i London har också rapporterats, där en man med kniv försökte attackera judar och senare greps av polisen. Tre nya litterära priser har tillkännagivits, inklusive Västerbro priset på 100 000 kronor, för att uppmärksamma sakprosans värde. Vidare har en polispatrull i februari stött på en farlig situation där en pojke bar på en skarp termosbomb.

Polisen valde att backa undan och tillkalla förstärkning. Regeringen har presenterat ett lagförslag för att stoppa annonsering på sociala medier som syftar till att rekrytera barn och unga till våldsbrott, med potentiella vite på upp till 5 miljoner kronor för företag som inte följer reglerna. Sparprofilen Günther Mårder, som varit häktad misstänkt för grova insiderbrott, har släppts i avvaktan på att utredningen slutförs.

En dödsolycka inträffade på riksväg 40 utanför Ulricehamn, där en man omkom i en kollision mellan en bil och en lastbil. Slutligen har Martina Schaub, som blev känd genom Tom Alandhs dokumentärfilmer om livet med Downs syndrom, avlidit. EU-kommissionen har dessutom stämt Sverige och andra länder för bristande efterlevnad av regler för kritiska verksamheter





